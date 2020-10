Roma, 16 ottobre 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus arriva in una giornata cruciale. Sul tavolo del governo infatti è pronta una nuova stretta, con l'obiettivo di ridurre il contagio e allontanare lo spettro del lockdown. Le cifre che saranno diffuse dal Ministero della Salute aggiorneranno su incremento dei casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. La situazione si complica in diversi ospedali. Attualmente, a quanto si apprende, allo Spallanzani di Roma è occupato tra il 60 e il 70% dei posti disponibili. C'è un aumento dei ricoveri, ma la situazione è "gestibile" grazie all'incremento dei posti fatto nei mesi scorsi, viene spiegato. Da oggi comunque la struttura accetta solo pazienti Covid. E mentre in Europa il virus corre senza freni, l'Oms fa sapere che dal remdesivir non ci sarebbero benefici per la cura del Covid. Per quanto riguarda il vaccino l'Ema afferma che potrebbe arrivare nella primavera del 2021.

Il bollettino del 16 ottobre

Campania

Sono 1.261 i nuovi positivi in Campania su 14.422 tamponi eseguiti ieri, ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca nella diretta su Fb.

Veneto

Sono 34.277 il totale dei positivi in Veneto dall'inizio dell'emergenza ad oggi, 704 in più nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, in totale 13.873, 900 in più rispetto a ieri. Sette i decessi conteggiati nell'ultima giornata.

Toscana

Si contano altri 755 casi positivi in Toscana, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi - uno in provincia di Massa Carrara e l'altro nell'area fiorentina, età media 82 anni. Salgono dunque a 8.515, più 7,7 per cento, le persone al momento ancora ammalate. Di questi solo in 359 sono comunque ricoverati in ospedale (37 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (5 in più). Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessità di particolari cure sanitarie. L'età media è di 44 anni circa. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati analizzati 11.500 tamponi. I soggetti testati ieri, esclusi i tamponi di controllo, 7.525.

Basilicata

La curva dei contagi in Basilicata continua a salire. Dai 1.116 tamponi processati ieri, emergono 74 nuove positività, 17 però riguardano pugliesi che hanno fatto il test in Basilicata. Nella giornata di ieri si è verificato un altro decesso e sono guarite 12 persone. I lucani attualmente positivi sono 482 e di questi 448 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 37 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

I fronti aperti / Terapie intensive

Ad oggi "in dieci Regioni la tenuta delle terapie intensive è particolarmente a rischio, poiché ci si sta avvicinando alla soglia massima fissata dal ministero della Salute del 30% di posti dedicati a malati Covid occupati; tuttavia, ci troviamo in una situazione di allerta in tutte le Regioni perché si rischia, nel breve termine, una saturazione dei posti Covid se il trend dei contagi non si modificherà". È il quadro delineato dal presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (Aaroi-Emac), Alessandro Vergallo. Nelle terapie intensive, avverte, "la pressione sta crescendo e iniziamo a vivere la paura che si possa tornare alla situazione drammatica della prima fase epidemica".