Roma, 13 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, all'indomani della crescita del numero di contagi. E, mentre il governo riflette sull'opportunità di prorogare fino al 31 ottobre lo stato di emergenza per la lotta al Covid, arrivano dati sempre più allarmanti dal resto del mondo. Il Messico ha superato l'Italia per numero di mort,i con 35.006 vittime da Covid19, e l'Oms rivela un altro record sul fronte contagi: quasi 230mila nelle ultime 24 ore (60mila solo negli Usa).

Coronavirus Italia, mascherine, viaggi e movida. Cosa cambia dal 14 luglio

Covid, il bilancio di oggi, 13 luglio

A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 24 casi. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione (22). Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Prosegue l'attività di contact tracing aldrive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per lacomunità del Bangladesh, che sta fornendo una grand ecollaborazione. La situazione della Comunità bengalese a lmomento è sotto controllo e non c'è alcuno motivo di allarme" ha aggiunto. Tra i nuovi casi delle ultime 24 ore si registra nella Asl di Latina una bambina di 9 anni "con link al nucleo familiare di Formia".

Veneto

Sono sei i nuovi casi di Covid riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 19.401. I pazienti attualmente positivi sono 412 (+4). Nessuna nuova vittima rispetto a ieri. La situazione è "stabile, sotto controllo. Ci preoccupano i ceppi dei virus portati da fuori, dai paesi esteri", ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, spiegando che gli ultimi focolai in regione sono di cittadini arrivati dall'estero. "Per questo - precisa - è stato intensificato il controllo". Tra le nazioni citate il Benin, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, la Moldavia. il Congo. "Bisogna che l'Oms - osserva Zaia - indichi quali sono i Paesi che hanno problemi, lo ribadiamo da tempo". Un dato, che non è irrilevante, aggiunge, è "l'abbassamento dell'età media: c'è infatti il caso di una mamma di 23 anni del Camerun con il bimbo di 6, due gemellini di 4 anni e la loro mamma, tutti infettati". Zaia ha inoltre evidenziato che è stato fatto sequenziare il virus della Serbia: "Nei quattro tamponi effettuati è emerso che la carica virale era molto elevata, i virus sono identici tra loro e appartenenti al cluster dei virus isolati in Serbia, ben diversi dai quelli finora isolati in Veneto e in Italia. E ad oggi non è possibile associare specifiche mutazioni alla diversa patogenicità del virus, perché finora non ci sono studi - ha concluso - che mettano in relazione forme cliniche con le mutazioni del virus".

Le altre Regioni

In Toscana oggi si sono registrati 4 nuovi casi, mentre per le Marche è stato un altro giorno senza contagi e lo stesso per l'Umbria. In Abruzzo un decesso per Covid, ma nessun nuovo caso.

I numeri delle Regioni

(Tabelle Pdf a breve)

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, l'Oms: "Quasi 230mila nuovi contagi in 24 ore"

Covid, il sociologo: "Un nuovo lockdown non lo reggiamo"

La pandemia dimezza le adozioni. "E le famiglie si tirano indietro"