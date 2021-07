Roma, 10 luglio 2021 - Nuovo bollettino Covid del ministero della Salute e della Protezione civile con i dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri, terapie intensive e guariti). Ieri i contagi sono rimasti praticamente stabili (qui i dati del 9 luglio) rispetto al giorno precedente (qui i dati dell'8 luglio). Il trend in ogni caso sembra in leggera crescita: questa settimana sono risaliti tanto l'indice Rt (0.66) quanto l'incidenza settimanale (11). E a preoccupare è la variante Delta che si sta diffondendo sempre più. Il nuovo ceppo presenta sintomi in parte differenti rispetto a quello originario, mentre il periodo di incubazione non dovrebbe presentare significative differenze.

L'Europa è preoccupata e molti Paesi pensano a nuove restrizioni: Malta chiude ai non vaccinati: e sull'isola ci sono almeno 120 italiani quarantena. L'altro tema forte ruota attorno ai vaccini. Si sta discutendo su una possibile terza dose sempre a seguito della variante Delta: ecco quello che sappiamo finora.

Focolai e contagi - specialmente connessi alle vacanze - si stanno diffondendo e la paura di 'impennata di contagi ha portato molti sindaci a bandire i maxi schermi in occasione della finale degli Europei di domani sera (domeinca) a Londra tra Italia ed inghilterra.

All'estero è in grande difficoltà la Russia che oggi registra altri 752 morti nelle 24 ore: record dall'inizio dell'epidemia.

Dalle regioni / Veneto

Sono 157 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo son#venetoo i dati del bollettino quotidiano della Regione Veneto. In risalita il numero dei positivi in isolamento (4.913 contro i 4.760 di due giorni fa) ma ancora in leggera flessione il totale dei ricoverati (-2 nelle ultime 24 ore). Zero i decessi.

In Toscana altri 63 nuovi casi Covid (età media 36 anni, il 58% ha meno di 40 anni), ma nessun decesso per la seconda volta nella settimana in base al consueto rilevamento delle 24 ore sull'evoluzione della pandemia. Restano quindi 6.888 i morti per il Covid in regione. I nuovi casi rilevati sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente e raggiungono 244.861 positivi totali.

In Puglia, sono stati registrati 6174 test e sono stati registrati 41 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. 245.003 sono i pazienti guariti. 2.110 sono i casi attualmente positivi.

Crescono i contagi nelle Marche dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 35 nuovi casi positivi al Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 2.280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (664 tamponi molecolari e 589 screening con percorso antigenico) e 1.027 nel percorso guariti. Dei 35 nuovi casi, 16 sono stati registrati in provincia di Ancona dove i contagi da inizio emergenza salgono a 33.117, quattro a Pesaro Urbino (23.453), 14 ad Ascoli Piceno (11.558) ed uno fuori regione (4.172) mentre nessun caso è stato rilevato a Macerata (21.378) e Fermo (10.300).

Le altre regioni

In Basilicata 9 contagi, nessun decesso e 22 guarigioni. In Alto Adige 15 nuovi positivi e nessun morto.