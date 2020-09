Roma, 10 settembre 2020 - Bollettino sul Coronavirus in Italia con gli aggiornamenti del Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto nel mondo la pandemia continua a correre: sono oltre 900mila le vittime, precisamente 900.052 secondo il calcolo dell' Afp, basato su dati ufficiali e i casi confermato sono 27.711.866. Tornando al nostro Paese, la Fondazione Gimbe rileva che crescono, nella settimana tra il 2 e l'8 settembre, i numeri del Covid. Rispetto alla precedente, nella settimana presa in considerazione, si è registrato un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015) e dei casi attualmente positivi (33.789 vs 26.754). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.760 vs 1.380), quelli in terapia intensiva (143 vs 107) e i decessi (72 vs 46).

Unità mobili di terapia intensiva

In questi giorni prosegue l'implementazione delle dotazioni del sistema sanitario per far fronte a un eventuale crescita dell'epidemia: si è conclusa il 2 settembre e deve essere aggiudicata la gara per l'affitto di quattro strutture mobili di terapia intensiva, indetta dagli uffici del commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Ogni "struttura movimentabile", si legge nell'avviso di gara, avrà "un totale di 75 posti letto" e dovrà essere installata "in aree attrezzabili preventivamente individuate" dalle Regioni. Queste strutture potranno essere spostate in base alle esigenze.

Iss, fase epidemiologica, Rt

Al momento comunque la situazione resta sotto controllo. "Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa", scrive l'Iss in una Faq sul calcolo dell'indice Rt pubblicata sul proprio sito. Nonostante l'aumento dell'incidenza, spiegano gli esperti, la trasmissibilità dei casi non è infatti cresciuta molto. "Questo dato suggerisce che il grande lavoro svolto dai servizi territoriali ha per il momento contenuto la diffusione del virus sul nostro territorio". Anche Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, commentando ad 'Agorà' su Rai 3, dice che i contagi in Italia "sono chiaramente in leggero aumento. Tuttavia, quando è iniziata questa crescita ad agosto, ci eravamo preoccupati perché poteva andare molto peggio di così: ci poteva essere una crescita esponenziale dei casi che ci poteva portare vicini ai valori che stanno registrando altri Paesi. Invece non è accaduto" ed è la dimostrazione che il sistema tiene.

Lazio, 163 casi e un decesso

"Su oltre 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 163 casi, di questi 120 sono a Roma, e un decesso. Il valore RT è a 0.52 e il ministero conferma la buona capacità di monitoraggio". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Risalita in Veneto

Salgono i contagi da Coronavirus in Veneto, con 147 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 24.356. Lo riporta il bollettino regionale. Sono tuttavia in diminuzione (-11) gli attuali contagiati, che scendono a 2.926, mentre non si registrano vittime rispetto a ieri. Stabile la situazione nei reparti ospedalieri, con 143 ricoverati (+1) di cui 83 positivi, e nelle terapie intensive, con 18 ricoveri di cui 12 positivi.

Campania: 180 nuovi positivi

Ci sono 180 nuovi positivi in Campania. Di questi 73 rientravano dalla Sardegna o dall'estero o sono contatti di casi di rientro tracciati in precedenza. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 7.482. Dal bollettino di oggi emerge anche un caso di decesso (sono 450 da inizio emergenza) e 31 nuovi guariti (4.568 in totale). Il totale dei positivi da inizio emergenza è 8.760 su 481.767 tamponi effettuati.

Crescita anche in Toscana

In Toscana sono 12.738 i casi di positività al coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 92 casi odierni è di 38 anni circa (il 34% ha meno di 26 anni, il 21% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 10% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. Delle 92 positività odierne, 15 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna).

Puglia, tre morti

Sono 70 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia a fronte di 3.916 test effettuati. Quasi la metà (32) riguardano la provincia di Bari, 1 la provincia di Brindisi; 5 la Bat, 13 Foggia, 1 Lecce, 17 Taranto, 1 fuori regione. La provincia di Taranto, negli ultimi giorni, ha subito un'impennata di casi, a causa del focolaio in una rsa di Ginosa e della presenza di numerosi lavoratori dell'azienda ortofrutticola Sop di Polignano. In Puglia, nelle ultime ore, sono stati registrati 3 decessi.

Sardegna, altri 63 contagi

In Sardegna l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale segnala 63 nuovi casi, 49 da attività di screening e 14 da sospetto diagnostico, e include la 139esima vittima, l'uomo di 72 anni deceduto ieri in ospedale a Cagliari. In totale sono stati eseguiti 152.649 tamponi, con un incremento di 1.971 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono 57 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri), mentre restano invariati i pazienti (12) attualmente in terapia intensiva.

Balzo nelle Marche

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I positivi sono 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 14 rientri dall'estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia). I soggetti sintomatici sono 7.

Le altre regioni

In Abruzzo 11 nuovi casi, in Basililcata 6.

Le altre notizie

