Roma, 7 giugno 2020 - Il bollettino del 7 giugno della Protezione civile sul Coronavirus in Italia con le ultime notizie su contagi, attualmente positivi, morti e guariti. Oggi il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto: "Non vedo un problema Lombardia". E ha ribadito che "siamo usciti dalla fase acuta". Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha però sottolineato che "questa emergenza finirà quando verrà scoperto un vaccino e sarà prodotto in dosi sufficienti". Arcuri ha riferito che l'App Immuni è stata scaricata da 2 milioni di italiani.

Il bilancio del 7 giugno

A oggi il totale delle persone in Italia che hanno contratto il Coronavirus è di 234.998, con un incremento rispetto a ieri di 197 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 35.262, con una decrescita di 615 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 287 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri. 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri. 30.111 persone, pari all'85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 53 in più e portano il totale a 33.899. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.837, con un incremento di 759 persone rispetto a ieri.

Lombardia

Sono stati 125 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati oggi in Lombardia. Le vittime sono 21. Il rapporto tra positivi e tamponi di attesta all'1,6% in linea con quello di ieri e in calo rispetto ai giorni scorsi. I tamponi effettuati sono stati 8.005 che portano il totale complessivo a 821.977. Gli attuali positivi sono 19.420 (-79). Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 90.195. I guariti/dimessi sono 183 per un totale complessivo di 54.505. In terapia intensiva restano 107 persone (-3). I ricoverati non in terapia intensiva, 2.801 (-39). I morti 21 totale contro i 27 di ieri. Complessivamente sono 16.270.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 27.908 casi di positività, 14 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 4.806, che raggiungono così complessivamente quota 355.952, più 484 test sierologici. I morti sono 4. Le nuove guarigioni sono 98, per un totale di 21.405: oltre il 76% sul totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 2.328 (-88 rispetto a ieri).

Veneto

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 vittime e un nuovo caso. Dal bollettino della Protezione civile emerge che i casi totali in Veneto sono 19.183, uno in più di ieri quando se ne sono registrati 19.182. Quanto alle vittime, complessivamente sono 1.954: nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunte 5 in più rispetto alle 1.949 registrate fino alla giornata di sabato.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 20.533(+287 rispetto a ieri). Altri 2.419 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Dieci nuovi positivi. Sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi. Il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende infatti anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Toscana, un solo positivo in più. Terapie intensive mai così libere da 3 mesi

I numeri nelle regioni

Il Covid nelle province

Speciale Coronavirus

​Le altre notizie di oggi

Primo esodo estivo dopo il liberi tutti. Ma per metà degli italiani niente vacanze

"Covid, basta terrorismo". Il virologo: gli infetti? Quasi tutti asintomatici

Impennata di casi nel mondo. Brasile, Bolsonaro non dà più totale dei morti