Milano, 18 aprile 2020 - "La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza, la realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. La realtà è tutta l’illusione, di chitarre che suonano da sole, nel silenzio di nessuna festa, la realtà non può essere questa", cantano i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato, ritrovandosi per una volta nella stessa canzone. I due collaborano dai tempi di ’Venderò’ e insieme hanno inciso ’Le città di mare’, ma anche quella ’Domani’ in cui figurava pure il terzo Bennato, Giorgio. Eccetto un frammento minore contenuto nella colonna sonora del film ‘Totò sapore e la magica storia della pizza’ è la prima volta, però, che Bennato & Bennato cantano assieme una canzone scritta da entrambi.

Un pezzo che prova a legarli – ‘Edo’ nella sua casa di Bagnoli, Eugenio nella sua a Rape Sant’Antonio a Posillipo, entrambe con vista mare – al tempo sospeso di questa strana primavera. "Io ho un’alleata, la musica; quindi in questo periodo ho composto una canzone nuova, una ballata classica, acustica, dilaniana, anzi bennatiana, con l’armonica", spiega Edoardo. "Assomiglia alle ’Venderò’, ’L’isola che non c’è’ e a ’Pronti a salpare’. In genere quando mi invento la canzone, all’inizio la scrivo in un finto inglese. All’inizio avevo un’altra idea, poi mio fratello Eugenio, con la sua genialità, ha scritto un testo bellissimo, attuale, che parla della realtà di adesso. Si dice che non può essere questa la realtà, quella che si percepisce dal e sul web. Il nostro è un brano di speranza caratterizzato da una melodia propositiva: la realtà è difendere i più deboli, i più vulnerabili, è tutto il mondo da scoprire oltre le quattro mura di casa, è l’amore che sventola nel porto".

Un incontro importante tra fratelli che non sempre ha avuto sintonie di questo tipo, basta pensare a quando uno per non scivolare nell’ombra dell’altro si faceva chiamare Eugenio Ben o Eughenes, figlio della necessità di affrontare assieme il senso di questi tempi di Coronavirus. "È una collaborazione artistica basata sulla volontà di mantenere un feeling tra due fratelli che hanno stili diversi", conferma Eugenio, che ha appena festeggiato i 72 anni con un nuovo album, ’Qualcuno sulla terra’. "Ci rivolgiamo allo stesso pubblico, con una scelta di partenza molto distante, ma con la stessa idea di fondo: dire ciò che pensiamo, per dare un senso al presente. Parliamo del vero rapporto, quello umano, quello che, per esempio, noi due abbiamo con il pubblico: la musica è condivisione, è avere di fronte la gente che ti ascolta. Anche se il contatto fisico dà la forza all’arte, noi abbiamo puntato sull’intesa artistica a distanza. Seppur lontani, non abbiamo avuto difficoltà nel comporre questo brano, perché la creatività non conosce ostacoli. È una canzone nata in poco tempo, immediata come la realtà che ci si è presentata davanti".

"Ne ‘L’Isola che non c’è’ cantavo l’utopia, il sogno irrealizzabile", conferma Edoardo, 73 anni. "Ora cantiamo la realtà e speriamo in un prossimo futuro migliore, perché la realtà che stiamo vivendo in questi giorni, dobbiamo cercare di cambiarla in meglio. Non c’è niente che gli umani non possano realizzare sia al livello singolo che al livello collettivo, basta schiarirsi le idee, porsi degli obiettivi e raggiungerli. Speriamo che in un prossimo futuro sarà possibile farlo, perché la realtà non può essere questa".