Roma, 27 aprile 2020 - Come vivono davvero i bambini la quarantena? Spaventati nella notte, facilmente irritabili, super capricciosi, dall'umore altalenante, agitati nel sonno e eccessivamente attaccati ai genitori: insomma regrediti nel loro sviluppo. Ma anche capaci, incredibilmente, di adattarsi al lockdown con lo spazio vitale ristretto a grandezza di casa. "Hanno attivato una difesa formidabile, come molti adulti, per normalizzare la vita sospesa", spiegano gli esperti. Ecco gli effetti che ha prodotto la pandemia di Coronavirus sui bimbi italiani dai 4 ai 10 anni, emersi da una ricerca sulle emozioni e sui comportamenti che i genitori hanno notato nei loro figli dall'inizio dell'emergenza.

Da uno studio condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano1 e incentrato sulla rilevazione dei tassi di mortalità per Covid-19 dall’inizio dell’epidemia e per i primi 55 giorni (fino al 17 aprile), è emerso che la provincia italiana con il più alto tasso di mortalità cumulativa, in rapporto alla popolazione, è Piacenza, seguita da Bergamo, Lodi e Cremona. Così gli psicologi Luca Pisano (direttore Centro studi per la famiglia, l’infanzia, l’adolescenza) e Maria Cristina Meloni (direttrice Polistudio Activityclub di Piacenza e associazione Tutela ETS) hanno realizzato un'indagine esplorativa sul funzionamento emotivo-adattivo di bambini di età da 4 a 10 anni ascoltando l’opinione di 1.399 genitori residenti nelle 4 province con la più alta mortalità d'Italia.

Dall’analisi dei dati è emerso che secondo i genitori, durante i primi due mesi (57 giorni) di quarantena, la pandemia sembra avere attivato una risposta emotivo-comportamentale. In particolare: un bambino su tre (33,9%) ha manifestato il sintomo regressivo della richiesta di vicinanza fisica ai genitori durante la notte e paure (27,4%) che prima non aveva mai avuto. Più della metà dei bambini (68,4%) ha manifestato maggiore irritabilità, intolleranza alle regole, capricci e richieste eccessive, e circa uno su tre cambiamenti di umore (36,6%), problemi del sonno tra cui difficoltà di addormentamento, agitazione e frequenti risvegli (28,7%) ma anche nervosismo nei confronti della pandemia quando in casa o in TV si parla del Coronavirus oppure per via delle restrizioni (38,4%).

Secondo l’opinione dei genitori, un bambino su cinque (18,6%) è sembrato più calmo e tranquillo e uno su tre (37,2%) più riflessivo. Quasi tutti (90%) sono sembrati in grado di adattarsi alle restrizioni determinate dalla pandemia anche se uno su due (61,4%) è apparso maggiormente svogliato rispetto alle attività che svolgeva prima della pandemia tra cui giocare, studiare, riordinare i giochi.

Inoltre, secondo molti genitori, i bambini non hanno mostrato emozioni o comportamenti problematici. Gli esperti possono però "ipotizzare che i comportamenti di iper-adattamento siano connessi a un tentativo di 'normalizzazione', sia del bambino che del genitore, ovviamente inconsapevole".