Roma, 28 marzo 2020 - La fame e i disordini. I giorni cupi dell’epidemia - “fitte tenebre si sono addensate, scenda la benedizione di Dio”, ha pregato papa Francesco - e l’assalto ai supermercati al Sud. Anche se il sindaco di Palermo Leoluca Orlando vede in azione soprattutto "sciacalli del sottobosco mafioso". E un rapporto dei servizi pare dargli ragione, segnalando il pericolo di rivolte sociali più o meno organizzate, per quella parte del Paese.

Ministra Bellanova: "Subito aiuti alimentari agli indigenti"

Il Sud diventa una polveriera. Giovedì pomeriggio in un Lidl di Palermo un gruppo di persone ha cercato di uscire con i carrelli pieni senza pagare. Sono intervenute le forze dell’ordine. Ora i supermercati sono sotto scorta. Altri episodi in Puglia e in Campania. In queste ore i sindaci siciliani lavorano freneticamente sui bilanci per trovare le risorse. Sapendo bene di dover rispondere soprattutto alle fasce più fragili, come scrive in un appello Franco Calderone, responsabile in Sicilia del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale: "Siamo già alla disperazione, ci arrivano tantissime segnalazioni di famiglie in affanno. Sappiamo che si tratta di persone che svolgevano lavori occasionali, ora spariti, o persone che lavorano in nero. Non è il momento questo di dissertare sulle lacune e sulle storture, questo è il momento di aiutare chi non può più procurarsi il pranzo e la cena. E a Palermo sono tanti”.

La "fame" viene evocata dal Pontefice che di prima mattina twitta: "In questi giorni si cominciano a vedere altre conseguenze della pandemia come quella della fame. Cominciamo già a vedere il dopo. #preghiamo insieme per le famiglie che si trovano nel bisogno e già hanno fame a causa della pandemia".

Un po’ dopo il sindaco di Messina Cateno De Luca risponde all’appello a modo suo. Si affaccia al balcone di casa in vestaglia e fa sapere via video: "Sostegno concreto. Abbiamo trovato 10 milioni di euro, faremo una carta per l’acquisto di beni di prima necessità". Promette che il provvedimento sarà pronto entro lunedì.

Giovedì, nel giorno dei primi disordini, il Comune di Palermo annuncia di voler potenziare il sistema di distribuzione alimentare per aiutare "le persone in quarantena/isolamento e comunque con l’obiettivo di supportare le famiglie e i singoli che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa del coronavirus", con una centrale unica di erogazione di aiuti che coinvolge tutta la filiera, dal Banco alimentare alla Caritas.

Resta ai margini la polemica politica, lo spazio è occupato da Vito Crimi, leader dei 5 Stelle, palermitano. Scrive su Twitter: “Chi fino a ieri voleva abolire il reddito di cittadinanza, oggi vuole estenderlo. Dunque avevamo ragione: se 2,5 milioni di persone resistono, è grazie alla misura voluta dal Movimento 5 stelle. Ora lavoriamo insieme a uno strumento analogo per chi è senza reddito: un reddito di emergenza” .