Roma, 24 agosto 2020 - Con settembre alle porte, il ritorno in aula è sempre più vicino, ma c'è da fare i conti con una curva epidemica che nelle ultime settimane continua a salire. E cosa fare nel caso in cui venga registrato un positivo al Coronavirus in una classe? "Tra chi frequenta nidi e scuole dell'infanzia di Roma il Dipartimento di igiene e sanità della Asl territorialmente competente disporrà la chiusura della struttura, per un periodo necessario ad attuare tracciamento dei contatti, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare e quarantena". E' solo una delle misure previste dalle "linee guida per i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni", elaborate dalla task force del Campidoglio per la prevenzione del contagio da Covid-19. Poi, nel documento vengono affrontati gli altri caldi temi: dall'utilizzo delle mascherine alla misurazione della temperatura, fino al distanziamento fisico da mantenere.

Con positivo al Covid asili chiusi

Il protocollo prescrive che l' Asl informi tutte le famiglie e altri eventuali gruppi di contatto con il positivo al Covid, invitando al rispetto del distanziamento fisico, in attesa del responso dell'indagine epidemiologica. Per le persone che hanno o possono avere avuto contatti stretti con l'eventuale caso positivo viene poi disposto "l'isolamento domiciliare o la quarantena e l'esecuzione del tampone naso-faringeo". Mentre gli ambienti ,in cui il caso è venuto a contatto, vengono sottoposti "a ricambio d'aria, pulizia e disinfezione prima di essere riaperti al pubblico". Il caso positivo sarà riammesso nel servizio educativo "dopo guarigione clinica attestata da 2 tamponi naso-faringei negativi eseguiti a 24 ore di distanza l'uno dall'altro".

Bimbo o operatore con febbre, isolamento

In caso di bambino od operatore che frequenta un asilo nido o una scuola dell'infanzia di Roma che presenta sintomi febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere con l'isolamento, l'allontanamento dalla struttura e l'invito a rientrare al proprio domicilio, contattando il medico di medicina generale o il pediatra. E' un'altra delle misure previste dalle linee guida del Campidoglio per la ripresa dei servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni. Il medico curante, accertata la reale potenzialità della sintomatologia sospetta, attiverà le procedure previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare e tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto. In caso di tampone positivo valgono le indicazioni per caso confermato. In caso di tampone negativo per Covid-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica, mentre gli altri bambini e operatori potranno tornare solo dopo la notifica dell'esito negativo del test diagnostico eseguito dal soggetto ammalato.

Misurazione temperatura e mascherine (non per i bimbi)

Misurazione della temperatura corporea quotidiana nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori che accedono alla struttura. L'ingresso nelle strutture sarà consentito previa misurazione della temperatura con termoscanner o termometro a infrarossi al cancello d'ingresso, che sarà curata da un collaboratore scolastico dedicato e/o da altra figura individuata dai gestori. E' un'altra delle misure prevista nelle linee guida elaborate dalla task force del Campidoglio. Dove possibile saranno predisposti anche percorsi differenziati di entrata/uscita per ridurre al minimo il rischio di contatto. Tutto il personale, compreso quello ausiliario, indosserà la mascherina. Gli educatori indosseranno, durante il cambio dei bambini e al momento del pasto, guanti e visiera, mentre i bambini e le bambine non indosseranno la mascherina.

Distanzamento: gruppi stabili

"Nidi e scuole dell'infanzia sono luoghi di socialità e di relazione all'interno dei quali bambini e bambine da 0 a 6 anni di età realizzano esperienze e apprendimenti. Il tema del distanziamento è dunque da intendersi come distanziamento tra gruppi/sezioni e non come distanziamento individuale. Si ritiene pertanto importante organizzare gruppi stabili di bambini/e iscritti, ciascuno con i medesimi educatori e insegnanti stabili di riferimento, in uno spazio fisico stabile". Lo prevedono le linee guida per i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni, elaborate dalla task force del Campidoglio per la prevenzione del contagio da Covid-19. Il documento prevede che venga creato "uno spazio definito per ciascun gruppo/sezione, organizzato con proposte di gioco diverse, prevedendo zone dedicate al pasto e al riposo, sia nei nidi sia nelle scuole dell'infanzia". Ciascun gruppo utilizzerà la stessa stanza o lo stesso spazio per l'intero arco della giornata, e, se necessario, consumando in quell'ambiente il pasto e effettuando il riposo in tali zone, garantendo distanziamento. Sarà possibile, in base agli ambienti disponibili, progettare esperienze e attività in altri spazi tramite rotazioni tra gruppi/sezioni "purchè sia evitata la possibilità di mixing dei gruppi/sezioni e previa disinfezione dei locali".

Raggi: "Riapertura essenziale per ripartenza città"

"La riapertura delle scuole è condizione essenziale per una vera ripartenza della vita della città, dopo un lockdown che ha condizionato le abitudini di bambini e famiglie. Vogliamo consentire anche ai più piccoli una ripresa delle attività quotidiane, in sicurezza ma restituendo un ruolo privilegiato alla socialità, alla crescita e al progetto educativo. Ringrazio tutti i componenti della Task Force per l'impegno con cui hanno portato avanti questo fondamentale lavoro". Lo afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le linee guida del Campidoglio per la riapertura di asili nido e scuole dell'infanzia.