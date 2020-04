Roma, 16 aprile 2020 - Si parla molto di riaperture e fase 2 dell'emerganza Coronavirus in Italia e in molti si focalizzano sulle ormai famose App di tracciamento. E su questo fronte in serata il tam tam si fa più serrato. "È questione di ore", secondo quanto apprende l'Ansa, la firma del contratto per l'app italiana. "Il Governo sta accelerando", spiegano le stesse fonti. La scelta convergerebbe verso l'app progettata da Bending Spoons assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti e si chiamerebbe Immuni. Il passaggio finale dovrà comunque essere sancito dalla task force di Vittorio Colao - che si riunirà domani - e passare alla firma del Commissario Domenico Arcuri.

Intanto l'Europa ha dettato le regole per l'app: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. Criteri che vedono il plauso del Garante Privacy Antonello Soro.

Arcuri: "Sarà volontaria e in regioni pilota"

"La app sul 'contact tracing' sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l'Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini", dice il commissario al Tg1.

Scaricare la app sul proprio smartphone sarà dunque su base volontaria. Continua Arcuri: "Speriamo che i cittadini possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento dei contatti, che ci servirà a capitalizzare l'esperienza della fase precedente ed evitare che si possa replicare".

Le regole europee per l'app: sì al bluetooth

"I Paesi Ue stanno convergendo verso un approccio comune" con "soluzioni che minimizzano il trattamento dei dati personali", scrive intanto l'Europa nel documento stilato oggi in collaborazione con i governi. Oltre ai requisiti di volontarietà e interoperabilità tra Stati, già ribaditi, l'Ue si sofferma in particolare sulla tecnologia giudicata più idonea per le app di tracciamento. Devono "stimare con sufficiente precisione" (circa 1 metro) "la vicinanza" tra le persone per rendere efficace l'avvertimento se si è venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19; per questo, dice, possono essere utilizzati "il Bluetooth o altre tecniche efficaci", evitando la geolocalizzazione.

"I dati sulla posizione dei cittadini non sono necessari né consigliati ai fini del tracciamento del contagio" sottolinea Bruxelles, precisando che l'obiettivo delle app "non è seguire i movimenti delle persone o far rispettare le regole" perché questo "creerebbe rilevanti problemi di sicurezza e privacy".

Per mantenere l'anonimato, è previsto che le app utilizzino un ID (codice d'identificazione utente, ndr) "anonimo e temporaneo che consenta di stabilire un contatto con gli altri utenti nelle vicinanze".

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

Test sierologici, la carica dei 150mila

Quanto ai test sierologici, sempre al Tg1 il commissario spiega: "Stiamo alacremente lavorando per fare in modo che entro l'inizio del prossimo mese siano a disposizione 150 mila test per tutto il territorio nazionale, in modo da avviare una prima ondata di sperimentazione. L'auspicio è avere la migliore esperienza che c'è sul mercato e fare in modo che progressivamente il test venga utilizzato in tutto il Paese, costituendo uno dei pilastri fondamentali della prossima fase dell'emergenza: comprendere quanti cittadini sono immuni da questo terribile virus".