Aosta, 21 marzo 2020 - E' una delle emergenze di questi giorni segnati in Italia dall'emergenza coronavirus da Nord a Sud: chi è in prima linea per curare gli ammalati fa fatica anche a reperire le necessarie attrezzature: camici, guanti e mascherine ad esempio. Ad Aosta per esempio scarseggiano i camici idrorepellenti per i medici e gli infermieri del reparto Covid dell'ospedale Parini.

I sanitari così stanno utilizzando anche i sacchi di plastica per l'immondizia. L'Usl della Valle d'Aosta e la Protezione civile regionale stanno lavorando in queste ore nell'ambito del più generale problema di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

"Mancano i camici, - spiega il direttore sanitario dell'Usl, Pier Eugenio Nebiolo - se qualcuno è disponibile a realizzarli da qualche parte noi siamo interessati a prenderli, ci stiamo ingegnando per riuscire a proteggere i nostri operatori, ci stiamo lavorando sopra, è una criticità, pensiamo ai nostri operatori che lavorano a contatto con questi malati e quindi dobbiamo proteggerli, altrimenti diventa poi difficile curare i pazienti".

Quella dei camici, spiega ancora Nebiolo, "in questo momento è una carenza significativa perché le mascherine è più facile recuperarle e costruirle, i camici un pò meno".

Il problema del reperimento dei dispositivi protezione riguarda tutta l'Italia. In Toscana i sindacati hanno lanciato l'allarme per la situazione delle Rsa. E in Piemonte sempre i sindacati hanno preannunciato esposti in procura e gli infermieri hanno lanciato il grido d'allarme per le mascherine.

I direttori generali dell'Ausl di Ferrara e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cona, hanno portato al prefetto Michele Campanaro, il problema della "insufficiente disponibilità per gli operatori sanitari del territorio dei dispositivi di protezione individuali". In Lombardia disperato appello dei medici di famiglia: "Se avete dispositivi donateceli". Sos anche nel Lazio. Per dire: negli ospedali lombardi usati 8 milioni di mascherine e 2 milioni di camici. Appello anche dell'Ordine dei medici di Pistoia. E la lista potrebbe continuare.