Como, 11 aprile 2020 - “Comunque vada, i luoghi di cura non saranno più gli stessi. Altro che rallentamento e fase 2’ in queste ore stiamo registrando una nuova ondata di ricoveri da Coronavirus”. Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale di Valduce, trecento posti letto a Como, è un patologo in trincea.

Dottore, come evolve l’epidemia?

“In una sola giornata le ambulanze hanno accompagnato una dozzina di anziani compromessi con il Covid-19. Pensavo che abbassando il picco sarebbe stato tutto risolto... invece ho il pronto soccorso impegnato. Dalle case di riposo adesso li mandano qui. Prima, dalle Rsa non arrivava quasi nessuno”.

Sintomatologie?

“Affanno respiratorio medio grave, febbre, qualche volta diarrea. Curare è il nostro mestiere, facciamo tutto il possibile. Gli anestesisti rianimatori però sono meno propensi a intubare il paziente molto avanti negli anni, perché in presenza di più patologie, dopo una certa età, un fisico fortemente debilitato non ce la farebbe a reggere. Stiamo combattendo. È una dura prova, niente affatto finita”.

Avete anche giovani in terapia, che tipo di farmaci impiegate?

“Ossigeno. Clorochina, nella fase iniziale della sintomatologia. Se la febbre perdura, dopo cinque o sei giorni passiamo al cortisone. L'anatomia patologica ha evidenziato coaguli nel microcircolo polmonare, per questo diamo eparina, salvo controindicazioni. Siamo inseriti nei protocolli nazionali abbiamo in dotazione anche farmaci straordinari concessi dall'Aifa per l'emergenza, come l’anticorpo monoclonale Tocilizumab, che ha prodotto risultati soddisfacenti”.

Lei in tv a Unomattina ha mostrato come moltiplicare le somministrazioni dell’ossigeno modificando maschere da sub.

“Questo è avvenuto grazie a una straordinaria mobilitazione imprenditoriale. Abbiamo 25 pazienti Covid che respirano anche grazie a queste soluzioni (vedi video in fondo al testo, ndr) dispositivi resi più morbidi ed efficienti con costanti miglioramenti. Continueremo a cercare soluzioni adattabili per la ventilazione”.

Altre complicanze causate dal virus?

“A un certo punto l’azione del SARS-CoV2 scatena una tempesta infiammatoria, che colpisce anche rene, cuore, cervello. Dobbiamo scongiurare nefropatie acute, miocarditi, sofferenze cerebrali. Negli ospedali in Lombardia l’indice di letalità è intorno al 20 per cento dei ricoverati”.

Quelli che si salvano?

“Una volta usciti dalla rianimazione alcuni, non dico i giovani, avranno bisogno di ossigeno a domicilio, una parte residua del polmone va in fibrosi. Dovranno per questo essere seguiti a casa dal medico di famiglia con supporto di specialisti fino alla completa remissione”.

Una singolarità di questa malattia?

“In America i neri si ammalano come i bianchi. Invece da noi, faccio per dire, nigeriani e senegalesi non li ho visti mai. Escludendo un fattore genetico, si può presumere che abbiano acquisito delle valide difese. In che modo? Potrebbero aver preso farmaci antimalarici da giovani, terapie che hanno contribuito a sviluppare una sorta di immunità. Molti sono vaccinati, protetti contro la tubercolosi, una profilassi che potrebbe fare da scudo in qualche modo, ma sono solo ipotesi”.

Lei è anche direttore scientifico di Motore Sanità, da questo osservatorio privilegiato che cosa prevede?

“Deve continuare il distanziamento sociale, mai abbassare la guardia. Dovremo ripensare tutto il sistema sanitario. Serve un cambio di mentalità istituzionale, organizzativa, assistenziale, con ospedali flessibili e politici che sappiano ascoltare”.

Nel video sotto, da Unomattina Rai1, imprenditori arruolati contro il virus. Il direttore sanitario dell'Ospedale di Valduce mostra i dispositivi per l'ossigenoterapia ricavati modificando maschere da sub