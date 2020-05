Bolzano, 8 maggio 2020 - Nel generico pressing delle Regioni per riaprire maggiormente la fase 2 dell'emergenza Coronavirus si distingue l'Alto Adige, che accelera per dare il via libera ad alcuni esercizi commerciali non contempleti nell'ok di Conte. Domani potranno perciò aprire i negozi, mentre lunedì tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei.

In seduta notturna il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato - con 28 sì, un no e sei astensioni - la legge. "La Provincia di Bolzano intende affrontare questa Fase 2 all'insegna dell'applicazione della nostra autonomia", ha specificato il governatore Arno Kompatscher. Valgono invece le normative nazionali per gli spostamenti verso il resto del Paese, le lezioni scolastiche e universitarie e le manifestazioni sportive.

E dunque - seguendo ovviamente dettagliati protocolli di sicurezza - dal 18 maggio possono essere di nuovo offerti i servizi per l'infanzia, mentre il 25 maggio è la data fissata per la riapertura delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale. Le misure della legge riguardano ambiti in cui la Provincia ha la competenza in virtù dello Statuto di autonomia, mentre per quanto riguarda gli spostamenti verso il resto del Paese, le lezioni scolastiche e universitarie, le manifestazioni sportive, valgono le normative nazionali. Con quattro articoli e in circa 50 pagine, la legge fissa modi e tempi della ripartenza.

Kompatscher: al centro comunque la sicurezza

"La crisi - ha detto il governatore Arno Kompatscher - è stata una grande sfida per tante categorie, dalle famiglie alle imprese, e le prossime settimane saranno comunque difficili. La legge forse delude alcune aspettative, ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada".

Arno Kompatscher spiega: "Al centro mettiamo la sicurezza e il senso di comunità. Questa Fase 2 e la ripartenza possono avere luogo solo se tutti si attengono alle regole. Confidiamo pertanto nell'autodisciplina e nel senso di responsabilità dei cittadini".

L'andamento dell'epidemia, che in Alto Adige ha portato ad avere un indice di contagio R0 al di sotto dell'1, è stata secondo il governatore la pre-condizione per arrivare a fissare le regole locali per la ripartenza. Nuove regole che si sono rese necessarie sia per le famiglie che per l'economia, "un settore che con il lockdown ha subito conseguenze che non possono essere sottovalutate".

L'impatto di questa crisi, ha aggiunto Kompatscher, sarà nettamente superiore alla crisi finanziaria del 2008. E' quindi necessario consentire nuovamente la ripartenza della vita sociale ed economica in una «modalità sicura". "Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo", ha sottolineato.

Sicurezza, responsabilità, economia

