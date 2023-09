Corona torna in libertà dopo 10 anni a MilanoMancano: ecco come

MILANO

Mancano poche ore. Dopo oltre 10 anni, Fabrizio Corona torna libero. Da tempo in affidamento terapeutico, l’ex “re dei paparazzi” era stato arrestato nel gennaio del 2013 in Portogallo, quando era diventata definitiva la condanna per il cosiddetto “foto-ricatto” ai danni dell’ex calciatore David Trezeguet. Al computo della pena totale si erano poi sommate diverse altre condanne. Il fine pena è stato fissato per domani, tramite la concessione da parte del Tribunale di Milano della liberazione anticipata, uno sconto di 45 giorni su ogni 6 mesi di pena. "Grazie Avvo, solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto", ha scritto il fotografo sul suo profilo Instagram, condividendo un video del suo difensore Ivano Chiesa in cui veniva comunicata la notizia. "Un ringraziamento speciale al mio magistrato di sorveglianza, la dottoressa Anedda, e a due persone che mi sono state vicine insieme all’avvocato: Pietro e Raffaele. Col cuore". Negli ultimi dieci anni, Corona è passato più volte dal carcere ai domiciliari per vari motivi di salute tra cui la tossicodipendenza e da oltre un anno ha ottenuto l’affidamento terapeutico in una comunità in provincia di Monza e Brianza, dove ha dovuto recarsi ogni venerdì per quattro ore.

Federica Zaniboni