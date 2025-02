Corona promette nuove rivelazioni: "Su Ferragni solo la verità"

Chiara Ferragni chiede un risarcimento di un milione di euro per le presunte rivelazioni sulla sua relazione con l’ex marito Fedez. E Corona replica all’influencer, annunciando un nuovo capitolo della telenovela: "Ha rinunciato alla privacy per profitto, ora si risente perché viene raccontata la verità?". Non si placa la bufera scatenata dall’ex re dei paparazzi sulla relazione fra Ferragni e Fedez. "Dice che mi ha amata? – ha affermato in un’intervista televisiva a Pomeriggio Cinque – Non lo so... Non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento e mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli. Ho cercato di stare zitta, di essere superiore, ma penso anche sia giusto difendersi". È proprio per difendersi che la Ferragni, attraverso il suo legale, l’avvocato Giuseppe Iannaccone, ha diffidato Corona a pubblicare altre rivelazioni, o presunte tali, sulla sua storia con l’ex marito, forte di una scrittura privata siglata nel 2023 che impegnava l’ex paparazzo a non fare esternazioni per dieci anni.