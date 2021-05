Roma, 17 maggio 2021 - Nuova road map delle riaperture, coprifuoco, nuovi criteri per i colori delle regioni. Si muoverà lungo queste tre direttrici la cabina di regia che il premier Draghi ha convocato per oggi (lunedì 17 maggio) alle ore 16 in vista del nuovo decreto Covid che disegnerà le nuove regole per affrontare la pandemia alla luce di una curva del contagio che per fortuna sta migliorando sensibilmente anche grazie alla campagna vaccinale. E dopo la cabina di regia è convocato anche il consiglio dei ministri. E' dunque la giornata decisiva.

Dunque, Draghi ha convocato la cabina di regia per le 16. Presieduta dal premier, parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Franco, Speranza, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Gelmini, Bonetti, il sottosegretario Garofoli, il coordinatore e portavoce del Cts Locatelli. Presente anche il presidente dell'Iss Brusaferro. A seguire si svolgerà il consiglio dei ministri, riferiscono sempre da palazzo Chigi. Quindi davvero è la giornata decisiva.

Di quanto sarà discusso ha fornito qualche anticipazione questa mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando a Radio 24. "Sul coprifuoco credo si debba andare per gradi, oggi con la cabina di regia capiremo se prolungarlo di un'ora o due. A giugno verrà abolito. I dati ci dicono che c'è un miglioramento e ogni giorno somministriamo oltre 500 mila vaccini". Sul coprifuoco è in atto da settimane un acceso dibattito tra le forze politiche. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ogni giorno spinge per la sua abolizione. Così come fanno le categorie economiche (ristoratori in primo luogo). Alla luce dei dati anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, da sempre capofila dei rigoristi, apre alla possibilità di un allentamento e in ottica futura anche del superamento. Un'ipotesi potrebbe essere quella di allentare il coprifuoco dalle ore 23 lunedì 24 maggio e alle 24 un paio di settimane dopo. Per abolirlo definitivamente a metà giugno se i dati lo consentiranno.

Sul coprifuoco è intervenuto oggi anche Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale delle organizzazioni di sanità pubblica che ha anche ipotizzato una data per l'abolizione concreta. Alla domanda se sia verosimile che la misura del coprifuoco scompaia il 2 giugno, ha così risposto: "Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva. Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì. E il governatore del Veneto, Luca Zaia, dice: "Non lo vedo più un tabù parlare dell'abolizione del coprifuoco". Per aia giusto mettervi mano "e iniziando ad allentare un pò di più".

Secondo tema - in fondo legato anche al coprifuoco - è quello dei bar e ristoranti che per ora possono aprire solo all'aperto, mentre il decreto Covid 26 aprile consente l'apertura anche al chiuso dal primo giugno con servizio al tavolo ma solo fino alle 18. C'è già un accordo per consentire nuovamente la consumazione al bancone. Si tratta di capire da quando: se dal primo giugno o subito dal 24 maggio come chiede l'ala più aperturista. L'altro nodo è quello della possibilità di cena serale al chiuso anche dopo le 18.

Accordo anche sui centri commerciali che potranno riaprire nei weekend. Anche qui il nodo è la data: per non far perdere il weekend prossimo (22-23 maggio) il decreto potrebbe entrare in vigore già questa settimana e non lunedì 24 maggio.

Altra incertezza riguarda le piscine al chiuso. Dal 15 maggio è possibile tornare a nuotare in quelle all'aperto, ma non è ancora stata fissata una data per quelle al chiuso. I problemi maggiori sono nell'uso degli spogliatoi e delle docce. Poi c'è la partita feste per i matrimoni. Possibile che i banchetti tornino possibili dal 15 giugno.

Il prossimo decreto Covid conterrà anche i nuovi criteri che saranno utilizzati per l'assegnazione delle regioni nelle quattro fasce colorate (bianca, gialla, arancione e rossa: qui la mappa attuale). Gli attuali 21 parametri che servono per calcolare il rischio saranno tagliati, perderà molto valore l'Rt basato sui contagi mentre saranno determinanti l'Rt ospedaliero (ricoveri Covid 'ordinari' e terapie intensive) e l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti. Tutto questo armonizzato con i tamponi (qui i parametri del nuovo algoritmo).