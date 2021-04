Roma, 21 aprile 2021 - Regioni in pressing sul Governo per estendere il coprifuoco almeno alle 23. Da Giani (Toscana) a Bonaccini (Emilia Romagna) a Toti (Liguria), chiedono di poter consentire un po' di agio alle riaperture serali. Fuori dal coro Zingaretti (Lazio), d'accordo per mantenere il coprifuoco alle 22. Il neopresidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga spiega la ratio del coprifuoco allungato: "Sul coprifuoco c'è un'interlocuzione con il governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l'ampliamento di un'ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro". A Radio Capital Fedriga sottolinea che "oltretutto ripartiranno solo i locali che hanno spazi all'aperto, una forte limitazione che spero nelle prossime settimane possa essere superata. Le regioni hanno elaborato linee guida anche per attività al chiuso. Speriamo di ripartire con la ristorazione al chiuso prima del 1 giugno. Poi su questo decide il governo".

La discussione si sposta ora sul tavolo del Cdm, che dovrebbe tenersi oggi. La bozza approdata sul tavolo del preconsiglio potrebbe subire alcune modifiche: nel pre-Cdm di ieri sera si sarebbe parlato della questione piscine all'aperto, che potranno riaprire il 15 maggio. Si sarebbe anche discusso, tra le novità, degli spettacoli itineranti, come i circhi. Quanto ai ristoranti al chiuso, dal primo giugno sarà consentita l'apertura fino alle 18, ma basterà una delibera del Consiglio dei ministri per cambiare gli orari.

Sileri: aspettiamo due settimane

Per portare il coprifuoco alle ore 23, spiega il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a Sky TG24 "aspetterei le prossime due settimane perché inevitabilmente le riaperture porteranno un aumento del numero dei contagi che verosimilmente saranno più frequenti nei soggetti più giovani e quindi non andranno a interferire molto sul numero dei ricoveri".

Gelmini: serve gradualità

Cerca di mediare la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini: "Il coprifuoco evoca brutte cose e non vediamo l'ora tutti noi di allungare l'orario e di poterlo poi abolire, ma tutto si tiene in una gradualità e in una progressività. Noi abbiamo proposto alle 22 perché abbiamo ascoltato il Cts e perché questo ritorno a regole normali deve essere graduale per evitare impennate del virus", ha detto a Rtl 102.5. "E' chiaro - ha aggiunto - che da parte del Governo c'è fiducia che i comportamenti corretti delle persone ci porteranno a passare gradualmente dalle 22 alle 23 e alle 24 per poi togliere del tutto il coprifuoco". Quando? "Credo che ci debba essere una gradualità, su questo non c'è il partito delle aperture e il partito delle chiusure, dobbiamo essere tutti insieme contro il virus. Non c'è un pezzo di politica contro l'altro, c'è un mondo intero in lotta contro il Covid. Siccome il Covid c'è, rimane e circola, dobbiamo fare grandissima attenzione. Poi queste scelte non competono a me ma al Consiglio dei ministri e ci confronteremo, ma c'è volontà di allentare le misure gradualmente senza permettere al virus di ripartire".

Spostamenti tra regioni e tra comuni dal 26 aprile: cosa cambia

Patuanelli: è un percorso con date e tappe

Anche il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli sottolinea che l'argomento non è all'ordine del giorno. "E' sbagliato discutere se alle 22 o alle 23" perché sulle aperture, dice il ministro, "ora c'è un processo graduale, un percorso con date e tappe che vanno affrontate in questo modo mentre prosegue il piano vaccinale".

Vaccini: J&J: preferenziale agli over 60

Giani

Per il nuovo limite del coprifuoco "io sono per le 23", dichiara Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a Radio anch'io su Radio1. "Nella logica per cui questi provvedimenti valgono fino al 31 luglio la possibilità di arrivare fino alle 23 per le nostre città d'arte, di turismo, non fa la differenza, però dà un senso di vita della città che noi dobbiamo auspicare".

Bonaccini

"L'unica cosa che avrei preferito era una flessibilità arrivando al coprifuoco alle 23 piuttosto che alle 22 perché nelle città ci si trasferisce tra Comuni per andare a cenare, il rischio è che alle 21 uno debba aver già terminato per andare a casa, perché le regole vanno sempre rispettate", dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite a Sky Tg24. "La notizia arrivata ieri alla Conferenza delle Regioni - spiega il governatore - è che il coprifuoco è alle 22 a meno che non ci sia un cambiamento nel Consiglio dei ministri. Avrei preferito le 23. Se le cose vanno bene credo che nelle prossime settimane possa esserci anche una parziale revisione di queste regole".

Toti

"Posticipare il coprifuoco almeno fino alle 23, altrimenti sarà inutile aprire i ristoranti la sera - scrive Giovanni Toti su Facebook - Consentire di pranzare e cenare anche al chiuso, con le regole già previste per le zone gialle". Tra le richieste avanzate dalle Regioni al governo in vista del prossimo decreto l'ipotesi di "aumentare la didattica in presenza anche per le scuole secondarie, ma compatibilmente al sistema dei trasporti pubblici - scrive Toti - Non ci sono autobus da comprare sul mercato, anche se il Governo stanziasse i fondi. Dare la possibilità alle palestre di svolgere attività individuali".