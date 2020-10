Roma,17 ottobre 2020 - E' finito in piena notte dopo le 4 il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid. Il Dpcm, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Mentre, per questa sera, spiegano le stesse fonti, dovrebbe essere confermato il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Dpb e la

legge di bilancio. Sul Covid non sono state prese decisioni immediate. Resta in vigore per il momento il Dpcm, che vale dal 14 ottobre, che già prevede in tutta Italia la chiusura di ristoranti, bar e pub a partire dalle ore 24. Vietati anche in tutta Italia gli sport di contatto a livello amatoriale.

Covid, le ipotesi in campo / coprifuoco

Che ci sia una ulteriore stretta alla luce dell'impennata di contagi, ricoveri e decessi (qui il bollettino del 16 ottobre) è scontato. Quali siano in concreto ancora non si sa perché nell'esecutivo si fronteggiano sostanzialmente due linee: una più rigorista (interpretata dai ministri Speranza e Franceschini) ed una meno (interpretata dal premier Conte). Tutte peraltro con un obiettivo di fondo: scongiurare un drammatico nuovo lockdown generalizzato. Ieri la parola chiave della giornata è stata coprifuoco. In campo restano le ipotesi: in primo luogo quella più drastica sul modello francese di un divieto ad uscire di casa dalle 21 alle 6. A quella di una restrizione degli orari di bar, ristoranti e locali che potrebbero essere costretti a chiudere alle 22. Così da limitare la movida, vera spina nel fuianco di questi mesi. Sul fronte della limitazione degli orari si è già mossa la Lombardia.

Un'altra ipoptesi che si è affacciata nei rumors è quella di un possibile lockdown limitato al weekend.

Smart working

Altra riflessione riguarda il lavoro agile da casa: si pensa ad introdurre un'obbligatorietà al 70% per consentire il decongestionamento dei trasporti pubblici ed evitare assembramenti.

Lo sport

Probabile è anche la stretta sugli sport da contatto, sia di base che a livello agonistico, gestiti dalle società dilettantistiche, con l’alt ad allenamenti e partite. Si sta peraltro ancora discutendo se vietare le partite e consentire gli allenamenti.

Sale gioco

Verso lo stop a sale gioco, bingo e scommesse

L'incognita palestre

Una discussione è in corso nell'esecutivo se tornare a chiudere anche le palestre, le piscine e ii circoli o se mantenerli aperti. Su questo aspetto specifico non c'è uniformità di vedute.

Il nodo scuola

Poi c'è la scuola. Tutti, a partire dalla ministra Lucia Azzolina, sono concordi nel dire che le scuole devono restare aperte. Ma c'è stato lo strappo del governatore della Campania, De Luca, che le ha chiuse per due settimane provocando la dura reazione della ministra Azzolina. E non sono mancate le Regioni che hanno chiesto la didattica a distanza per gli alunni delle ultime classi delle superiori.

Le Regioni

In primo piano il rappoprto tra Stato centrale e Regioni. Questa mattina in programma il coordinamento tra le Regioni e governo, con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri servirà all'approfondimento decisivo prima di passare alla stesura del provvedimento.