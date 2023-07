Cooperazione e competitività L’asse con Croazia e Slovenia "Adriatico, via per lo sviluppo"

di Pierfrancesco Curzi

La Dichiarazione di Ancona lancia la cooperazione e lo sviluppo portuale dell’Alto Adriatico. Una sfida complessa quella che vede Italia, Slovenia e Croazia impegnate assieme nel puntare su sostenibilità, blue economy, ma anche lotta all’immigrazione e difesa dei confini oltre a ribadire il sostegno dei tre Paesi all’Ucraina. Il Trilaterale ad Ancona ha visto la firma di accordi importanti tra il ministro degli Esteri italiano e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, l’omologa slovena Tanja Fajon e il collega Gordan Grlic Radman per la Croazia. Prima il vertice in una delle sale più suggestive della Mole Vanvitelliana di Ancona, quindi la conferenza stampa congiunta nell’auditorium.

I tre ministri degli Esteri hanno mostrato grande unione di intenti, su tutti i fronti: "A partire dalla valorizzazione dei sistemi portuali – ha detto Tajani – che devono essere più competitivi, non solo per l’export, ma anche per l’import da Cina o India. L’Adriatico è la via più veloce per l’Europa rispetto ai grandi porti del nord come Anversa e Rotterdam. La nostra competizione è con quei porti" come hanno ribadito sia la slovena Fajon che il croato Gordan Grlic Radman secondo cui "sostenere lo sviluppo della regione è un tema europeo". La cooperazione tra Italia, Slovenia e Croazia è fondamentale e i tre sembrano voler lavorare insieme per sfruttare appieno il potenziale di crescita e sviluppo dell’area. Altro dossier discusso ieri è stato quello della protezione e sostenibilità dell’eco-sistema adriatico, essenziale non solo dal punto di vista dell’ambiente ma anche per l’economia del mare e il turismo. E ci sarà anche spazio per guardare al futuro con soluzioni innovative: "Trieste, ad esempio – ha aggiunto Tajani –, l’anno prossimo ospiterà il Big Science Business Forum, dedicato alla creazione di una valle dell’idrogeno. La riunione sull’Alto Adriatico, giunta alla quarta edizione, è ormai un meccanismo di cooperazione consolidato, ma l’obiettivo è di ampliare ancora di più l’orizzonte".

Al Trilaterale si è discusso anche di immigrazione, con due visioni diverse del fenomeno. Tajani e il collega croato, di centrodestra, hanno parlato di immigrazione clandestina e puntato l’attenzione verso la sicurezza dei confini nazionali esterni, dalle frontiere del Mediterraneo alla rotta balcanica. Diversa l’interpretazione della ministra slovena: "Basta cimiteri in mare e morti lungo il cammino balcanico. L’immigrazione irregolare si affronta tutti insieme, ma con umanità". Impegno comune nella lotta ai trafficanti di esseri umani, per scongiurare nuove tragedie del mare e arginare i flussi irregolari. Al netto delle differenze di approccio, Italia, Slovenia e Croazia hanno rinnovato e rafforzato il patto sui migranti.

Non poteva mancare il tema dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e qui i tre Paesi sono concordi nel difendere e sostenere Kiev. Al termine dei lavori della trilaterale, il format si è allargato al collega austriaco, Alexander Schallenberg durante una colazione di lavoro a Numana. I tre ministri degli Esteri, lasciato il capoluogo delle Marche, hanno raggiunto una delle perle del Conero a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza. In un noto ristorante di Numana i quattro rappresentanti si sono incontrati per uno scambio sui temi dell’attualità internazionale e dell’agenda europea. "Nuovi interlocutori, nuove idee che possono tradursi in soluzioni concrete per le sfide dell’Europa" ha spiegato il titolare della Farnesina. Dando l’appuntamento in Slovenia per l’anno prossimo.