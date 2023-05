Convention di Forza Italia, Berlusconi registra un video dall’ospedale

Sarà presente con un videomessaggio il presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele dal 5 aprile, prima in terapia intensiva per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, poi in degenza ordinaria.

I forzisti avevano sperato fino alla fine nella sua presenza o in un collegamento in diretta alla due giorni azzurra che si concluderà oggi all’East End Studios di via Mecenate, nella periferia est di Milano. Ieri sera una troupe televisiva è entrata nell’ospedale accompagnata dal fratello Paolo. Un segnale che va nella direzione di un videomessaggio registrato da mostrare oggi, alle 12,30, per la conclusione della kermesse forzista.

Un’ipotesi confermata dal coordinatore nazionale di FI, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Deciderà Berlusconi con i medici quale è la scelta migliore che concluderà i lavori della nostra che giorni. Vedremo quale sarà la formula, non escludo che lo si possa vedere in video".

Nella prima giornata della convention, intanto, standing ovation di quasi mille azzurri, striscione “Presidente, Milano è la tua forza’’ e gli auguri di pronta guarigione (in videomessaggio) a Berlusconi da parte della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del numero uno del Ppe Manfred Weber, che hanno offerto una sponda all’Italia sui migranti: "L’Italia non può essere lasciata sola".