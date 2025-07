Contromano sulla Milano-Torino. Quattro morti, grave una ragazza

di Paolo Girotti

(Milano)È di quattro morti e un ferito grave il tragico bilancio dell’incidente accaduto pochi minuti dopo le 11 di ieri mattina sull’autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo tra le uscite di tra Novara Est e Marcallo-Mesero: tra le vittime anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro che nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la Mattel e che si occupa di creare Barbie personalizzate, una delle quali è stata venduta nel 2015 a un’asta di beneficenza a 15mila euro. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, una delle auto coinvolte nell’incidente, una Peugeot 207 guidata da Egidio Ceriano, ottantaduenne nato a Magenta (Milano) che risiedeva a Cerano, nel Novarese, avrebbe imboccato contromano l’autostrada dall’uscita di Arluno per poi spostarsi sulla corsia di sorpasso, scambiata per la prima corsia, e infine scontrarsi frontalmente, dopo aver percorso circa 7 chilometri, con la Peugeot 3008 sulla quale stavano viaggiando le quattro persone dirette verso Milano.

Il tremendo schianto non ha lasciato scampo a quattro delle persone coinvolte nell’incidente: sono deceduti l’ottantenne alla guida della prima auto e tre persone che stavano viaggiando sulla seconda autovettura. Oltre a Mario Paglino e Gianni Grossi, sulla seconda auto distrutta dall’impatto è morto anche Amodio Giurni, 37 anni, nato a Potenza e bancario alla Bpm, che aveva sposato nell’ottobre del 2023 Silvia Moramarco, stessa età, dipendente di un’impresa di costruzioni di Como. Giurni e Moramarco vivevano a Novara nel palazzo di fronte all’abitazione di Paglino e Grossi. Proprio la donna è l’unica sopravvissuta dell’incidente: subito trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Niguarda a Milano e intubata, la 37enne ha riportato numerosi traumi al torace oltre a fratture a una gamba e a un braccio. Le sue condizioni sono state giudicate stabili ma gravi dall’équipe medica che la sta assistendo.

Paglino e Grossi erano tra i più importanti collezionisti di Barbie: oltre a creare bambole personalizzate, infatti, negli anni erano arrivati a collezionarne oltre 2mila di pregio, pezzi rari e personalizzati con accessori e vestiti firmati spesso da stilisti e designer di grido. Tra le loro creazioni anche ’Barbie Fil Noir’, che nel 2006 si era aggiudicata il premio per la miglior creazione durante la convention americana organizzata da Mattel.

Subito dopo l’incidente, con i Vigili del fuoco (in appoggio al Comando di Novara è intervenuto anche un mezzo del distaccamento volontario di Magenta) è arrivata sul posto anche la Polstrada di Novara che si dovrà occupare della ricostruzione dei fatti e che ha coordinato le complesse operazioni di ripristino del tratto autostradale. In particolare, se sarà confermata la prima ricostruzione, sarà necessario comprendere come sia stato possibile, in un weekend da esodo estivo, che l’autovettura abbia potuto accedere alla corsia autostradale in contromano e percorrere circa sette chilometri senza che gli automobilisti in transito sulla Torino-Milano siano stati avvertiti con un alert del pericolo.