Contro un muretto durante la gara, la ciclista 19enne si sveglia dal coma: "Alice parla e riconosce le persone"

A dieci giorni dal terribile incidente nella gara di Vittorio Veneto la 19enne Alice Toniolli può finalmente dire di averla scampata. La ciclista trentina, già campionessa europea juniores, è uscita dal coma farmacologico nel quale era tenuta dai medici dell’ospedale di Treviso. Si è risvegliata, è in grado di parlare e di riconoscere le persone. È stata la società per la quale la ragazza è tesserata come professionista, la Gs TopGirls Fassa Bortolo, ad annunciare la notizia che tutti aspettavano. Toniolli ha davanti a sé un lungo periodo di recupero e. La vicenda resta del tutto aperta sul piano giudiziario. Sull’episodio la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni gravissime e violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, al momento senza indagati.