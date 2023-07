"Contro gli estremismi"

di Antonella Coppari

Le elezioni europee per il centrodestra italiano sono un campo minato. Manca un anno al voto e già volano gli stracci. La proposta di Matteo Salvini, trasferire in Europa il modello italiano con un’alleanza (messa nero su bianco) tra popolari, conservatori e il suo gruppo, Identità e democrazia, ha le caratteristiche di una bomba a orologeria, piazzata ora per esplodere al momento giusto: giugno 2024. Ecco perché un leader sempre prudente come Antonio Tajani va giù, per una volta, con l’accetta: "Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen. Dobbiamo puntare invece all’accordo tra conservatori, popolari e liberali. La Lega è cosa ben diversa da loro, ma lasciamo che sia la Lega a decidere cosa fare, se restare in Id o fare altre scelte". Magari – il sottinteso – andare con i conservatori.

Tanta drasticità si spiega anche con un particolare che il vicepremier forzista non manca di citare: io sono vicepresidente del Ppe. Come dire, che senza una posizione così netta in Europa l’avrebbero presa malissimo. Soprattutto i fratelli tedeschi della Cdu per cui l’ascesa di Afd (Alternative Fur Deutschland) è il peggior incubo. Il capo della Lega risponde senza farsi pregare: poco importa se l’incontro con la leader ostracizzata dal “vivo“ si è trasferito sulla rete (una videoconferenza), ufficialmente per i disordini in Francia. Lui ci tiene a far sapere a tutti, in particolare agli amici della maggioranza, quel che ha detto forte e chiaro ai vertici del Rassemblement National, madame Le Pen e Jordan Bardella: "Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti, e non accetto veti dagli alleati". Tuona in serata: molto prima, ci avevano pensato i suoi europarlamentari, Marco Zanni (capogruppo di Id) e Marco Campomenosi, capo delegazione a Strasburgo: "Non è il momento dei diktat. Forse Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron?".

Nel fuoco incrociato, Giorgia Meloni – che domani sarà a Varsavia al seminario del suo gruppo, i conservatori e riformisti (Ecr) con la missione di ricostruire i rapporti con il partito del premier polacco Morawiecki – dice il meno possibile: "Non ci sono trattative in corso. Ora si può solo dire che a Bruxelles si creano alleanze allargate alternative alla sinistra". Una frase sibillina da antologia.

Va da sé che la premier non può offrire appigli alla proposta di Salvini, non se in campo ci sono due forze come Afd e Rn schierate quasi apertamente contro l’Ucraina. D’altra parte non può nemmeno esporsi all’accusa di civettare con la sinistra. La via d’uscita c’è, ma è una porta stretta: se raggiungerà il traguardo agognato di un’alleanza popolari- conservatori magari sostenuta dai liberali ma senza Pse, Salvini non potrà che ingoiare l’amara pillola. Le cose sarebbero per lei però infinitamente più difficili se invece si prospettasse lo scenario al quale moltissimi in Europa stanno lavorando e che il costituzionalista del Pd, Stefano Ceccanti, dà addirittura già per certo: quello di un allargamento dell’attuale alleanza Ursula ai conservatori (inglobati già a metà di questa legislatura negli accordi di maggioranza). In cambio alla leader di Ecr verrebbero offerti certamente una delega di peso in Commissione e la certezza di avere molta voce in capitolo nell’indirizzare la politica europea. A Palazzo Chigi, pur senza sbilanciarsi ("prima bisogna pesarsi nelle urne"), segnalano comunque che la presidente di FdI ha già dimostrato di saper rinunciare quando necessario a elementi identitari. Insomma la tentazione sarebbe forte.

Ma se si decidesse al gran passo, un minuto dopo Giorgia si troverebbe un nemico in casa con le fattezze di un Salvini pronto a tutto per abbatterla. Se invece rifiutasse l’allettante offerta finirebbe schiacciata sulle posizioni estreme di Identità e democrazia e a quel punto la camicia della maggioranza si rivelerebbe probabilmente troppo stretta per Tajani e diventerebbero molto forti le sirene di Matteo Renzi che in fondo, sin dalle politiche di settembre fa sapere di aspettare le Europee per dispiegare la sua ben nota e indiscutibile abilità manovriera. Tant’è: di qui al 2024 la premier dovrà affrontare una quantità di scogli, ma nessuno è più tempestoso della placida Europa.