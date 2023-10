Contributo del 90% per abbonamenti (anche digitali) a quotidiani e periodici

Dal prossimo anno scolastico tutte le scuole potranno ricevere un contributo per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani e periodici, anche online. Lo prevede la bozza della manovra. A decorrere dall’anno scolastico 2024-’25 le scuole statali e paritarie potranno sfruttare il contributo, fino al 90% della spesa, per acquistare "uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale". Per l’assegnazione del contributo è previsto un bando annuale sulla base di specifici criteri.

Il contributo esisteva già dal 2020 ma con delle limitazioni, che vengono ora abrogate. Era previsto per tutte le scuole per periodici e riviste scientifiche, anche in formato digitale, mentre si estendeva anche ai quotidiani per quelle che adottavano programmi per la promozione della lettura critica nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti alle secondarie di primo grado. Dal 2021-’22 poi potevano concorrere all’assegnazione di un contributo per l’acquisto degli abbonamenti gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipassero a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi.