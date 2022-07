Conte non vuole mollare la presa "Valuteremo se uscire dal governo"

di Federico D’Ascoli CORTONA (Arezzo) Il futuro del governo in quarantott’ore. Conte annuncia l’appuntamento con Draghi lunedì a Palazzo Chigi e lo carica di significati politici. Il faccia a faccia tra l’Avvocato del popolo e Super Mario non sarà uno scambio di convenevoli, ma ha l’aria di essere decisivo per la sorte dell’esecutivo. Il leader del Movimento 5 Stelle lo dice chiaro, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata, nel corso di un dibattito con Enrico Letta e Roberto Speranza organizzato da AreaDem a Cortona. "Non basta dire che siamo importanti per il governo – scandisce di fronte alla platea Giuseppe Conte – abbiamo manifestato un disagio politico, l’incontro di lunedì sarà importante, perché, al di là delle dichiarazioni, Draghi deve fare scelte conseguenti alle sue parole". Il sostegno dei pentastellati al premier, insomma, non è affatto scontato: "Le decisioni noi le abbiamo sempre prese nell’ambito di una comunità, ci sarà sicuramente il coinvolgimento dei nostri organi politici e poi valuteremo se confermare il nostro appoggio". Il leader del M5s elenca anche i motivi che minano la tenuta della maggioranza: "Non ho mai posto questioni legate a bandierine su interessi di bottega, ma solo questioni politiche serie, sulla transizione ecologica e su altre questioni urgenti per le famiglie e per le imprese come i superbonus che rischiano di mettere in crisi tutto il sistema". La scissione di Di Maio, poi, è una ferita ancora fresca: "È chiaro che una scelta così dirompente non si realizza in poche ore, sicuramente era da un po’ che veniva coltivata una agenda personale fuori dalla linea politica del Movimento", dice riferendosi al ministro degli Esteri. Per poi affondare sul tema della politica internazionale: "Nessuno si deve permettere, usando strumentalmente le sue funzioni ministeriali, di darmi dell’anti atlantico o di dirmi che attento alla sicurezza nazionale. È un atteggiamento irresponsabile". È stato Draghi ...