Contagio nei Territori: Giovani a Hebron con Hamas: "Sono i nostri eroi"

All’indomani del lancio dell’operazione ’Alluvione al-Aqsa’ dalla Striscia di Gaza contro Israele, bandiere del gruppo armato Hamas sventolano anche a Hebron, un tempo solida roccaforte di Al Fatah. In uno dei tre ’cimiteri dei martiri’ in cui, in città, vengono sepolti i giovani uccisi dalle forze armate israeliane è in corso il funerale di Yousef Nader Suliman Idreas, diciannovenne palestinese colpito da uno dei proiettili che sabato cecchini e soldati israeliani sparavano dai tetti dei palazzi e da terra. I bersagli erano folle di giovanissimi palestinesi, nessuno di loro raggiungeva i trent’anni. Erano armati di pietre che lanciavano contro i checkpoint e contro i mezzi militari, camuffati con passamontagna e alle prese coi tentativi di appiccare fuoco a copertoni e scatole di cartone perché il fumo ostruisse la visuale ai tiratori scelti israeliani. Una guerriglia urbana con mezzi impari che si è concentrata attorno al checkpoint di Bab al-Zawya, nel centro di Hebron, che separa l’area governata dall’Autorità Nazionale Palestinese da quella sotto totale controllo militare israeliano.

Yousef Nader Suliman Idreas però è morto a Kassara, nei pressi dell’insediamento israeliano di Kiryat Arba. Sono centinaia gli uomini presenti al suo funerale e, oltre alle bandiere verdi che sventolano, risuonano i canti che inneggiano al movimento armato al governo della Striscia. Il supporto per Hamas in città però non è militante nel senso proprio del termine: non ci sono gruppi armati impegnati in operazioni a Hebron. La celebrazione del gruppo islamista da parte dei giovani locali deriva piuttosto dalla loro percezione che qualcosa di più unico che raro sia avvenuto l’altro giorno: per la prima volta dopo decenni una forza palestinese ha attaccato Israele in un’operazione che ha sconvolto il nemico. Nella prospettiva di tanti di questi giovani le violenze perpetrate dai guerriglieri della Striscia contro i civili israeliani il 7 ottobre passano in secondo piano rispetto alla grandezza di questa operazione come un inedito atto di resistenza, reazione naturale a decenni di oppressiva e violenta occupazione imposta da Israele.

Sono questi i presupposti che hanno fatto sì che questi ragazzi scendessero in strada, senza però organizzazione o strategia, in una protesta caotica contro l’occupazione ed entusiasmati dall’azione militare di Hamas.