Roma, 24 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Covid in Italia di ministero della Salute e di Protezione Civile che ci aggiornerà, come di consueto, su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Oggi in particolare occhi puntati sulla pressione ospedaliera, parametro chiave per stabilire i nuovi colori delle regioni: il monitoraggio settimanale dell'Iss prende infatti in considerazione i tassi di occupazione di rianimazioni e reparti del martedì. E a rischio zona gialla c'è sempre la Sicilia che ha incidenza e ricoveri sopra la soglia e l'occupazione delle terapie intensive al limite.

Tra terza dose e ipotesi obbligo rimangono sempre al centro del dibattito i vaccini Covid. Il via libera della Fda al siero Pfizer negli Usa, secondo Andrea Crisanti "apre le porte a provvedimenti di legge che possono indurre all'obbligo della vaccinazione". E il sottosegretario Costa ha ipotizzato l'obbligo di green pass, non solo per operatori sanitari e personale scolastico, ma anche per altre categorie come autisti, operatori di market e personale della PA.

Intanto dopo il 'calo fisiologico', dovuto alla pausa estiva delle due settimane a cavallo di Ferragosto, da ieri il ritmo delle vaccinazioni ha ripreso 'a buon ritmo' e altri 5.3 milioni di dosi Pfizer e Moderna sono in consegna. E il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha nuovamente assicurato in un nota: "L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre''.

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Slaute e la tabella Pdf

Il bollettino con i dati del 23 agosto

Regioni / Toscana

In Toscana sono 537 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 7.823 tamponi molecolari e 6.934 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 3,6%. Gli attualmente positivi sono 12.111, -0,7% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 426 (19 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un'età media di 82,1 anni.

Sono 470 i nuovi casi scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore, numero che lascia praticamente invariato il totale dei positivi a oggi in isolamento (12.438). Due i decessi. Leggera crescita del numero dei ricoveri: sono 2 in più rispetto a ieri nelle aree non critiche e 3 in più nelle terapie intensive.

In Sardegna si rilevano oggi 179 casi di positività al Covid su 10.844 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Si registrano 2 decessi: un uomo residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna residente nella Provincia del Sud Sardegna. Sul fronte ospedaliero i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri), mentre in area medica ci sono 224 (+ 27 rispetto a ieri) persone. Sono 7.543 i casi di isolamento domiciliare (131 in meno rispetto a ieri).

Sono 173 i nuovi casi rilevati in Puglia, circa l'1% dei 15.572 test processati. Nella provincia di Lecce il maggior numero di casi accertati, 46. Si registra un decesso, che fa salire a 6.695 il numero delle vittime da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 4.572; di questi 207 sono ricoverati in area non critica e 25 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 120 nuovi casi, il 7,9% rispetto ai 1.527 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 12,4% con 34 casi su 274 tamponi). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è tornato salire ed ora è a 70,66 (ieri era a 69,40). Non registrano vittime: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica resta fermo a 3.045 morti, 1.709 uomini e 1.335 donne. Sul fronte ospedaliero sono 66 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri e 11 i ricoverati nelle terapie intensive (-2).

Umbria

Ancora un leggero aumento dei ricoverati per il Covid in Umbria, ora 62 (+2), otto dei quali nelle terapie intensive (+1). Nell'ultimo giorno sono stati registrati 105 nuovi positivi, 72 guariti e una vittima. Sono stati analizzati 2.503 tamponi e 6.694 test antigenici per un tasso di positività sul totale pari al 1,1%. Dopo giorni di calo tornano a crescere gli attualmente positivi, 1.919, 32 in più di lunedì.

Abruzzo

Sono 92 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.522 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I dimessi/guariti crescono di 120 unità nelle ultime 24 ore e fanno calare gli attualmente positivi, che ora sono 2.232 (-21).

Le altre regioni

In Basilicata 72 nuovi casi, uno solo in Molise. Sono 46 i contagi scoprti nelle ultime 24 ore in Alto Adige.