Rom, 26 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel primo giorno di riaperture, con quasi tutto il Paese in zona gialla. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, ma, come ogni lunedì, ci si aspetta dati inferiori, per il numero ridotti di tamponi effettuati nel weekend. Intanto, dal Veneto arriva la notizia che sono stati individuati i primi due casi di variante indiana: il governatore della Regione, Luca Zaia, ha fatto sapere che si tratta di "sono due indiani rientrati dall'India, padre e figlia", nell'area di Bassano, nell'Ulss Pedemontana.

Nel frattempo inizia oggi la discussione in Parlamento sul Recovery Plan, il maxi piano che ridisegnerà l'Italia post Covid. Mentre resta acceso il dibattito sul nodo coprifuoco alle 22. Il leader della Lega ha lanciato una raccolta firme: "Il no al coprifuoco viene dal basso", ha sostienuto Matteo Salvini. E dal Pd rispondono dichiarando "inaccettabile che una parte della maggioranza di governo raccolga firme contro il governo stesso", ha detto Nicola Zingaretti.

Covid, il bilancio del 26 aprile

Le notizie locali / Toscana

In Toscana sono 737 i nuovi casi di positività al Covid, che portano il numero totale a 223.551 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 194.818 (87,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.894 tamponi molecolari e 1.715 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 22.671, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.728 (23 in più rispetto a ieri), di cui 262 in terapia intensiva (10 in più). Si registrano 22 nuovi decessi.

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 535 nuovi casi di Coronavirus, con un'incidenza del 4,81% su 11.120 tamponi. I soggetti attualmente positivi sono 23.507 e i ricoverati sono 1.540, di cui 1.325 in area non critica e 215 in terapia intensiva. Dieci i decessi registrati.

Diminuiscono i nuovi contagi da Covid nelle Marche, ma anche i tamponi come avviene nel weekend: i nuovi positivi sono 123 ma il tasso di positività sale di quattro punti percentuali e arriva al 16,8%. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.617 tamponi: 732 nel percorso nuove diagnosi (di cui 207 nello screening con percorso Antigenico) e 885 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 123: 33 in provincia di Macerata, 49 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo e 6 in provincia di Ascoli Piceno.

Basilicata

In Basilicata sono 50 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.279 tamponi molecolari, e si registrano cinque decessi. I lucani attualmente positivi scendono così a 5.829 (-56), di cui 5.653 in isolamento domiciliare. Sono 16.449 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 499 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 176. In calo, per effetto dei decessi, il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (-3). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 316.739 tamponi molecolari, di cui 290.812 sono risultati negativi, e sono state testate 185.537 persone.

Le altre Regioni

Nessun decesso e 10 nuovi casi in Alto Adige.

Le altre notizie di oggi

