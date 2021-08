Roma, 18 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il bollettino Covid del ministero della Salute e della Protezione Civile con i dati su contagi, morti, ricoveri e attualmente positivi che ci aggiorneranno sulla situazione del Coronavirus in Italia. Se i nuovi casi restano ormai da giorni sostanzialmente stabili il dato da tenere d'occhio è la pressione ospedaliera. E la grande crescita degli ingressi giornalieri in terapia intensiva, registrata nella giornata di ieri (qui il bollettino del 17 agosto) desta preoccupazione e incertezza. Quello che invece ormai è quasi sicuro è che dalla prossima settimana l'Italia non sarà più tutta bianca: la Sicilia ha superato tutti i parametri previsti per il passaggio in zona gialla, che dovrebbe essere certificato venerdì dal monitoraggio dell'Iss.

Regole zona gialla: bar, mascherine, spostamenti. Cosa cambia

Intanto secondo il rapporto dell'Oms sull'andamento del Covid nel mondo è la variante Alfa la più diffusa con casi segnalati in 190 paesi, seguita da Delta, Beta e Gamma. Negli ultimi sette giorni sono stati oltre 4,4 milioni i contagi individuati e più di 66mila i decessi. A livello di singoli paesi sono gli Usa che hanno avuto il maggior numero di casi la scorsa settimana, circa 884mila con un aumento del 9%, seguiti da Iran e India, ma il numero più alto dei morti si è registrato in Brasile e Russia.

Dati dalle regioni / Lazio

"Oggi si registrano 703 nuovi casi positivi compresi i recuperi (+152) e 6 decessi (-2). I ricoverati sono 524 (+19), le terapie intensive sono 64 (-2), i guariti sono 792. I casi a Roma città sono a quota 425". Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Sono 692 i nuovi casi di positività registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 2 i decessi (11.659 da inizio pandemia). Restano stabili i ricoverati (244), mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive 43 (+5). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

In Toscana sono 263.574 i casi di positività al Coronavirus, 675 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 4,6%. Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 79,5 anni. Gli attualmente positivi sono 12.168, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più).

Sono 445 i nuovi contagi in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 24.502 tamponi fatti, fra molecolari e antigenici. Mentre continuano a crescere i ricoverati, si contano altri tre morti. I casi attivi sono poco più di 13mila, con il 96,9% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. I ricoverati sono 47 in terapia intensiva, tre in più di ieri e 369 negli altri reparti Covid (+8). Rimini, con 85 nuovi contagi, è la provincia con l'incremento più consistente, seguita da Reggio Emilia e Bologna (entrambi con 49 casi).

Ancora cinque decessi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 429 nuovi contagi sulla base 7.033 tamponi processati per un tasso di positività del 6%. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 18 in tutto, mentre crescono di sette unità quelli in area medica, per un totale di 165. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.199.

Sale il tasso di positività in Puglia che passa dall'1,2% di ieri al 2,4% registrato oggi, quando 358 dei 14.554 test processati hanno dato esito positivo. È la provincia di Bat a contare il numero più alto di nuovi positivi: 104 in 24 ore. Seguono per nuovi casi le province di Bari e Lecce con 92 nuove positività ciascuna, Brindisi con 28, Foggia con 22, Taranto con 18. Il bilancio delle vittime invece aumenta di due unità. Sono 163 i ricoverati (+3), di cui 23 in terapia intensiva.

Calabria

Sono 279 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria su 4.571 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,18% al 6,10%). Aumentano di 3 unità i decessi (1.282 in tutto) e i nuovi guariti sono 193. Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 129 (+9 rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono invece 3.485 (+83).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 205 nuovi casi, il 14,5% rispetto ai 1.417 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 9,5% con 101 casi su 1.060 tamponi). Il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è sceso per il secondo giorno consecutivo ed ora è a 73,52 (ieri era a 73,73).

Umbria

Dopo l'impennata di martedì scendono i ricoverati Covid in Umbria, 46, -3 rispetto a ieri, mentre restano quattro i pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si registrano vittime. I nuovi casi sono 163 e sono stati individuati dall'analisi di 2.104 tamponi e 3.556 test antigenici con un tasso di positività del 2,87%. I guariti sono 272 e gli attualmente positivi scendono a 2.105 (-109).

Abruzzo

Sono 143 i contagi individuati oggi in Abruzzo, mentre il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.411 tamponi molecolari e 3.854 test antigenici per un tasso di positività pari al 2.28%. Gli attualmente positivi in regione sono 2.084: di questi 57 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (+5 rispetto a ieri con 5 nuovi ingressi) si trovano in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.755 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,52%. Sono inoltre 2.483 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,32%). Non si registrano decessi. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva (7 delle quali non vaccinate e 2 vaccinate ma con comorbilità importanti) e 30 i pazienti in cura in altri reparti.

Le altre regioni

In Alto Adige 81 casi e zero vittime. Nessun decesso anche in Valle D'Aosta, dove i contagi sono 23. In Basilicata 68 nuovi positivi, 3 in Molise.