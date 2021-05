Roma, 25 maggio 2021 - Numeri di contagi Covid e ricoveri in costante calo. Anche i dati sui morti evidenziano la flessione della curva. Oggi il bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile aggiornerà, come di consueto, con i report di giornata su attualmente positivi, vittime, guariti e terapie intensive. Intanto le vaccinanazioni vanno avanti, ma resta il nodo delle ferie. Le somministrazioni in vacanza "come è stato chiarito più e più volte può funzionare solo per periodi molto lunghi", dice il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine della sua visita in Umbria, che specifica: "Viceversa ha anche poco senso perché uno si organizza per conto proprio". Per il ministro "non è questione di accordo" con le Regioni. Per quanto riguarda il green pass, dal 1 luglio gli italiani avranno sull'app Io il certificato per circolare liberamente in tutta Europa.

Il bollettino dei contagi del 25 maggio

Le Regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana nelle 24 ore sono 215 su 18.710 esami di cui 8.410 tamponi molecolari e 10.300 test rapidi. Si tratta del numero più basso da dicembre. Il tasso dei nuovi positivi è 1,15% (3,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i nuovi positivi rilevati sono in calo (erano stati 245) su meno della metà di esami effettuati (8.558 complessivi fra tamponi e test rapidi) tanto che è in calo anche il tasso di positività (ieri era 2,86%). Il governatore Giani ha anche sottolineato che in Toscana "ieri abbiamo somministrato più di 33mila vaccini e con maggiori forniture l'organizzazione è già pronta per superare le 50mila".

Veneto

Numeri ancora bassi dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 159 nuovi casi di positività al Coronavirus e due decessi. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati è pari allo 0,46% "un dato record" ha sottolineato il governatore Luca Zaia. Scende la pressione sugli ospedali: sono 833 (-12) i ricoverati totali, dei quali 738 (-11) nelle aree non critiche, e 95 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 10.531 (-524).

Marche

Sono 77 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.349 nuove diagnosi: 31 in provincia di Ascoli Piceno, 22 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Macerata, 4 in provincia di Fermo e 8 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.946 tamponi: 1.349 nel percorso nuove diagnosi (di cui 394 nello screening con percorso Antigenico) e 1.597 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 5,7%)". I 77 positivi comprendono 21 soggetti sintomatici. Sui 394 test del Percorso Screening Antigenico "sono stati riscontrati 16 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%".

Le altre Regioni

I nuovi positivi in Umbria sono 55, ma si registra un'altra giornata senza morti. In Basilicata 50 contagi e un decesso. In Alto Adige 20 casi e nessuna vittima.