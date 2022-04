Covid oggi: i contagi del 21 aprile in Italia. Bollettino dalle regioni

Roma, 21 aprile 2022 - In attesa del bollettino Covid di oggi del ministero della Salute (qui tutti i dati di ieri, 20 aprile), il report settimanale della Fondazione Gimbe ci permette di approfondire l'andamento della pandemia. Rispetto al periodo precedente, dal 13 al 19 aprile si osserva una diminuzione dei nuovi casi (-19,5%) e dei decessi (-7,3%). Sono in calo anche tutti gli altri indicatori: i casi attualmente positivi (-1,7%), le persone in isolamento domiciliare (-1,7%), le terapie intensive ( -8,9%). L'unica eccezione è il dato dei ricoveri con sintomi, che è sostanzialmente stabile (+0,1%).

I nuovi casi settimanali si attestano attorno a quota 353mila con una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 50mila casi. Tuttavia, questi dati sono condizionati da una riduzione significativa (di oltre il 20%) dei tamponi a causa delle festività. Solo in 6 province su 107 si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi. La media mobile a 7 giorni del tasso di positività rimane sostanzialmente stabile dal 13,3% al 13,2% per i tamponi molecolari, mentre aumenta dal 15,5% al 16,4% per gli antigenici rapidi.

Sul fronte degli ospedali, in area critica, dopo una lieve risalita all'inizio del mese, al 19 aprile si registrano 422 posti letto occupati; in area medica, invece, dopo aver toccato il minimo di 8.234 il 12 marzo, i posti letto Covid sono risaliti per stabilizzarsi da un paio di settimane (10.214 al 19 aprile). Al 19 aprile il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid non varia sostanzialmente rispetto alla settimana precedente: 15,8% in area medica e 4,5% in area critica. 13 Regioni superano la soglia del 15% in area medica, con l'Umbria che raggiunge il 36,9%, mentre solo la Sardegna supera la soglia del 10% in terapia intensiva . Il numero degli ingressi giornalieri in terapia è in ulteriore calo: la media mobile a 7 giorni si attesta a 39 ingressi rispetto ai 47 della settimana precedente.

Sono 7.423 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Veneto (ieri erano 9.754). Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.617.277, mentre gli attualmente positivi sono 74.045. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.369. Negli ospedali veneti sono ricoverate 631 persone in area medica (-7) e 17 in terapia intensiva (+2).

Il 20,5% dei 29.069 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 5.860 nuovi contagiati la gran parte dei quali rilevati in provincia di Bari in cui si contano 2.133 malati Covid in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 102.444 di cui 589 (due in più rispetto a ieri) ricoverati in area non critica e 37 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 11 che fanno salire a 8.201 il totale dei decessi da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 4.713 nuovi casi di Coronavirus in Toscana su 27.873 test di cui 4.725 tamponi molecolari e 23.148 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,91% (73,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo (erano 6.564), però a fronte di un minor numero di test (erano 39.301). Conseguentemente il tasso di positività è di poco più alto (era 16,7%). Si registrano 19 decessi.

In Sardegna si registrano oggi 2.695 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 2.312 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi. Il tasso di positività sale al 25,2% dal 17,5% di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 (-2). 29.530 sono i casi di isolamento domiciliare (-331). Si registrano 4 decessi.

Nelle Marche continua a salire il tasso di incidenza cumulativo, che arriva a 782,73 su 100mila (ieri era 776,01 in netta crescita rispetto al giorno prima quando era 654,59), a fronte di 1.995 nuovi casi in 24 ore, pari al 41,4% di positivi dei 4.815 tamponi diagnostici, su 6.006 tamponi complessivi.

Non si registrano altri morti in Umbria, mentre i nuovi casi sono 1.483 nelle ultime 24 ore. 18 ricoverati Covid in meno negli ospedali umbri, che ora sono 253 in totale, 5 dei quali (+1) nelle rianimazioni. Registrata una risalita degli attualmente positivi al virus, ora 12.301, 314 in più. Sono stati analizzati 8.764 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 16,9% mentre era 15,5 ieri e 15,3 lo stesso giorno della scorsa settimana.

In Alto Adige sono stati registrati 42 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore su 583 tamponi molecolari e 3.365 antigenici. Non ci sono stati nuovi decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 40 e solo un altro paziente è ricoverato in terapia intensiva, con una diminuzione di due rispetto a ieri.