Roma, 29 giugno 2021 - Attesa per il bollettino di oggi sul Covid in Italia che nel pomeriggio aggiornerà su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Nella giornata di ieri (qui il bollettino con i dati del 28 giugno) i nuovi casi sono calati sensibilmente, addirittura sotto quota 400, ma sono destinati a crescere nella giornata di oggi in cui dovrebbe aumentare nettamente anche il numero dei tamponi effettuati. Dopo il tanto atteso stop all'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, da due giorni si può girare a volto scoperto, ma uno studio della Coldiretti mostra che sono tantissimi gli italiani che preferiscono tenere la protezione. La paura per la variante Delta sicuramente influisce sulla scelta. La mutazione scoperta in India continua infatti a creare problemi in tutto il mondo: record di morti in Russia dall'inizio della pandemia, picco di contagi in Gran Bretagna e nuovi lockdown in Australia.

Gli strumenti per difenderci rimangono il tracciamento e il vaccino. Al momento sono "oltre il 60% degli adulti nell'Ue -come ha annunciato Ursula von der Leyen - ha ricevuto almeno una dose". E dalla Commissione Europea arriva un'altra buona notizia nella lotta contro il virus: presto potrebbero essere disponibili cinque nuove terapie, di cui quattro basate su anticorpi monoclonali, per trattare i pazienti affetti dal Covid. "Il virus non scomparirà -ha commentato Stella Kyriakides, commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare- e i pazienti avranno bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci".

Puglia

In Puglia su 8.323 test effettuati sono stati rilevati 59 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dopo la giornata senza morti di ieri, nelle ultime 24 ore ono stati registrati 2 decessi, entrambi in provincia di Bari. Crescono in modo contenuto i guariti e pertanto anche gli attuali positivi flettono, ma non in maniera netta. Negli ospedali invece i pazienti ricoverati scendono a meno di 150.

"Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3.925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34". Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Sono 38 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 3 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 425.371, quello delle vittime a 11.615. Gli attuali positivi sono 4.608 (- 108). Scendono i numeri clinici: negli ospedali della regione sono ricoverati complessivamente 283 malati Covid (- 8), dei quali 260 (-6) nei normali reparti medici, e 23 (-2) nelle terapie intensive.

Abruzzo

Sono 30 i nuovi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dei contagi a 74.792 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.233 tamponi molecolari e 1.628 test antigenici per un tasso di positività pari a 0.77%. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Gli attualmente positivi in regione sono 900 (-93 rispetto a ieri). Di questi 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (-92 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Sono 18 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore in Toscana su 12.409 test di cui 5.976 tamponi molecolari e 6.443 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,15% (0,4% sulle prime diagnosi). Purtroppo si registrano altri due morti con il numero complessivo dei deceduti che sale a 6.864. I guariti crescono di 159 unità, mentre gli attualmente positivi scendono a 1.972. Tra loro i ricoverati sono 126 (+4 rispetto a ieri) di cui 28 in terapia intensiva (-2). Gli altri 1.846 malati attivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi.

Sardegna

Sono 11 i contagi scoperti in Sardegna nelle ultime 24 ore grazie all'analisi di 2.680 test. Si registra inoltre un nuovo decesso che fa salire a 1.491 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. Sul fronte ospedaliero sono 31 i pazienti in area medica (-9 rispetto a ieri) e 3 i ricoverati in terapia intensiva. Le altre 2.288 persone attualmente positive si trovano invece in isolamento domiciliare.

Altri 8 casi di Covid nelle Marche. Lo comunica il servizio sanità regionale aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.955 tamponi: 1.002 nel percorso nuove diagnosi (di cui 422 screening con percorso Antigenico) e 953 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%).

Le altre regioni

Otto nuovi positivi in Umbria, dove nelle ultime 24 ore non si registra nessun morto. Nessun decesso e solo due contagi in Alto Adige.