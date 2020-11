Roma, 7 novembre 2020 - Il bollettino sul Coronavirus in Italia del 7 novembre arriverà nel pomeriggio, ma intanto si registra il nuovo record di contagi in Veneto (3.815 in 24 ore), dove si contano anche 25 morti. "Stiamo crescendo - ha detto il governatore Luca Zaia -, ma non come accadeva a marzo, se avessi fatto lo stesso di numero di tamponi di oggi, circa 30mila ogni 24 ore, a marzo avremmo trovato il doppio di positivi, non i 3.800 di oggi, ma il doppio, oltre 6.000". A Foggia tutti i 70 ospiti ospiti della Rsa 'Fondazione Palena' e 28 dipendenti positivi al Covid 19. Sarebbero quasi tutti asintomatici.

Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che nessuno ha mai messo in discussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell'Italia in tre fasce: "Rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato". Sempre oggi il premier ha annunciato: "Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità". Le parole di Conte arrivano dopo le dichiarazioni andate in onda ieri sera nella trasmissione di Raitre 'Titolo V' durante la quale il commissario della regione 'zona rossa' ha ammesso, tra l'altro, di non sapere di dover fare lui il piano Covid.

"I positivi da inizio pandemia sono 75.907, ci sono stati 3.815 positivi nelle ultime 24 ore, 17.940 sono in isolamento. I positivi ad oggi sono 47.657, i ricoverati 1.410 (+109 nelle ultime 24 ore ), in terapia intensiva 186 (+12), 2.568 persone decedute (25 ultime 24 ore), 5.105 dimessi (50 dimessi ieri)". E' questo il bollettino della Regione Veneto illustrato dal presidente del Veneto nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera. Proprio oggi il Veneto ha disposto da ieri sera in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate "la sospensione di ogni attività chirurgica programmata che preveda il ricorso in terapia intensiva post-operatoria", fatta eccezione per le emergenze-urgenze, come gli interventi per incidenti, ictus e infarti. Questo - ha spiegato l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin - per non occupare, con attività 'programmate', posti nelle terapie intensive.

Toscana

Nuovo record di casi anche in Toscana con 2.787 nuovi contagiati, il 4,8% in più di ieri, nelle ultime 24 ore. Di fatto, spiega una nota, è risultato positivo il 27,6% delle 10.087 persone, esclusi tamponi di controllo, che sono state testate. I decessi sono 30: 20 uomini e 10 donne con un'età media di 81,9 anni. L'età media è di circa 46 anni. Salgono a 41.583 i toscani al momento malati, cresciuti del 5,4% rispetto a ieri. La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (+70), di cui 214 in terapia intensiva (+5). Sono 37.099 (+26) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Alto Adige

Sette persone decedute, 774 nuovi casi positivi su 3.460 tamponi analizzati. Questi i dati dell'Alto Adige, riferiti alle ultime 24 ore, comunicati dall'Azienda sanitaria. In totale i decessi raggiungono quota 337. Le persone ricoverate sono 275, 36 in terapia intensiva. Quelle in isolamento domiciliare sono attualmente 7.788, quelle cui sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 41.446. Le persone guarite sono 4.528 (+332); a queste se ne aggiungono 1.052 (+15) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

Umbria

In Umbria contagio ancora elevato, con altri 688 casi (dopo i 767 di ieri) registrati nelle ultime 24 ore. Sono segnalati altri quattro morti (178 in totale dall'inizio della pandemia) e aumentano anche i ricoverati in ospedale, da 379 a 403 (24 i più di ieri). Di questi, 58 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 53 e il giorno precedente 50). I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 4.834 (325.727 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia).

Marche

Sono 631 i nuovi positivi al Covid nelle Marche, pari a 17,5% del totale dei 3.603 tamponi testati e al 30,4% dei 2.075 nel percorso nuove diagnosi (il totale ne comprende anche 1.528 nel percorso guariti). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, sono 236 i positivi nella provincia di Ancona, 136 in quella di Fermo, 117 nella provincia di Macerata, 64 nella provincia di Ascoli Piceno, 53 nella provincia di Pesaro Urbino, 25 da fuori regione. I soggetti sintomatici sono 105.