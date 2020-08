Contagi di ritorno, tamponi a singhiozzo. E nessun controllo per chi rientra in auto

Alcune Regioni, poche, già fanno i tamponi in aeroporto, altre entro 24, 48, anche 72 ore nei presidi territoriali. E il rischio è che si ripeta quanto successo nelle Marche dove un ragazzo di Montottone (Fermo) rientrato da Malta il 12 agosto – quindi poche ore prima del decreto Speranza che obbliga ai test chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta – ha fatto il tampone (di sua sponte) e invece di attendere l’esito a casa se ne è andato a festeggiare il Ferragosto in un bel locale sulla costa, a Porto San Giorgio. Il ragazzo era positivo benché asintomatico, e ora si stanno cercando le 250 persone che potrebbe aver incontrato e qualcuna, forse, infettato. Resta irrisolta la questione di come controllare...

Resta irrisolta la questione di come controllare chi rientra in auto (molti dalla Croazia) e in traghetto (molti da Croazia e Grecia): si deve confidare nella responsabilità dei viaggiatori che devono registrarsi e prenotare l’effettuazione del tampone nella propria Asl, restando nel frattempo in isolamento fiduciario. Del tutto inspiegabile poi perché non sia previsto l’obbligo di tampone per chi proviene da Paesi come il Belgio, l’Olanda e la Francia, che hanno tassi di positivi per 100mila abitanti molto maggiori di quelli di Grecia e Croazia. La Croazia ha un tasso di 32,2, la Grecia di 22,5 mentre la Francia e l’Olanda hanno un tasso di 45,7, il Belgio di ben 65,8. Ma per chi viene da quei tre Paesi, niente tamponi. Una distorsione evidente.

Tra le Regioni che si stanno comportando meglio c’è il Veneto, che ha effettuato 13.919 tamponi su chi è rientrato da Paesi considerati a rischio e riscontrato 48 positivi. Abbastanza bene anche il Lazio dove i controlli vengono condotti sia nell’aeroporto di Fiumicino (2mila effettuati finora) che (da ieri) in quello di Ciampino e in cinque ’drive in’ nella città e nella provincia di Roma. Finora sono sei le persone positive rilevate a Fiumicino. Si tratta di una romana asintomatica rientrata dall’isola greca di Skiathos, un francese tornato dalla Croazia, un giovane di Pescara decollato da Malta, due spagnoli, provenienti da Barcellona, e una romana da Tenerife. Bene anche l’Abruzzo, che nell’aeroporto di Pescara ha avviato i controlli da Ferragosto su tutti i passeggeri in arrivo da Malta, Girona e Bucarest: tre i positivi trovati su un volo da Malta.

I test in aeroporto sono partiti anche Torino (98 dei 100 passeggeri in arrivo da Ibiza ieri) e a Palermo (ma solo 9 su un volo da Malta).

Giovedì 20 agosto partirà finalmente la sperimentazione anche al Marconi di Bologna, dove 4 operatori potranno fare fino a 480 tamponi al giorno, e il servizio sarà pienamente operativo e potenziato dalla settimana successiva. Nel frattempo prosegue l’attività di controllo l’ambulatorio di via Boldrini 2 che deve smaltire le 4.200 prenotazioni raccolte finora. Non viene effettuato ancora nessun tampone invece negli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio: forse partiranno a Malpensa da domani o dopodomani. Le prenotazioni in Lombardia sono già oltre 8mila e verranno smaltite dai presidi sul territorio. Il problema è quando. Niente tamponi anche negli scali della Toscana: i viaggiatori che arrivano devono registrarsi sul sito della Regione e verranno contattati direttamente dalle Asl nelle 24 ore successive al loro arrivo. Le prenotazioni sono già quasi 5mila. Zero tamponi in aeroporto anche a Napoli Capodichino e negli aeroporti della Puglia, dove la regione assicura che verranno effettuati entro 72 ore a tutti quelli che rientrano da paesi a rischio. Come in Toscana e altre regioni, solo se si registrano, ovviamente. Per gli altri è una roulette russa.