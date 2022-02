Roma, 6 febbraio 2022 - La strada sembra ormai quella di un calo progressivo dei contagi di Covid, con l'epidemia che in Italia come nel resto del mondo fa meno paura. La curva dei nuovi casi di Coronavirus scende in circa due terzi delle province italiane, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi o di crescita debole o frenata. Il bollettino dei giorni scorsi fornito dal ministero della Salute ha mostrato una discesa dei contagi e soprattutto di ricoveri ordinari e terapie intensive. Vedremo nel pomeriggio se i dati di oggi 6 febbraio confermeranno questa tendenza. Arrivano intanti i primi numeri dalle Regioni: sono 7.470 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto.

Di pari passo si allentano le restrizioni, dalla quarantena al Green pass, verso un graduale ritorno alla normalità. Il commissario Figliuolo ha spiegato che si sta entrando in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione.

Sommario

Saranno pubblicati qui - appena disponibili - i dati del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri.

Sono 7.470 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati ieri in Veneto. Si tratta del primo dato sotto i diecimila relativo al sabato, in regione dall'inizio dell'anno: domenica scorsa i contagi registrati erano stati 11.233. Il totale dei contagiati è di 1.221.210. Il bollettino regionale segnala 12 vittime, con il totale a 13.359. Scendono i dati sugli attuali positivi, che sono 173.300, -8.817 rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono leggermente i dati clinici, con 1.710 ricoveri in area medica (+7) e 162 (+6) in terapia intensiva.

Nella provincia di Bolzano i nuovi contagi sono 870, in Basilicata 809, in Molise 366.