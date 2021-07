Roma, 22 luglio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia: si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, mentre la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, ha già avvertito che i casi sono raddoppiati nell'ultima settimana e sono aumentati anche i ricoveri. Alti anche i primi numeri comunicati dalle Regioni, con un nuovo picco di contagi in Veneto.

Variante Delta, qualche caso tra vaccinati / Una dose per i guariti

Ed è oggi il giorno in cui si farà il punto green pass e si va verso l'adozione di un nuovo decreto, dove verrà messa nero su bianco, oltre ai nuovi parametri per i colori delle regioni, anche la nuova data dello stato d'emergenza.

Intanto, nella nuova mappa epidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), sulla diffusione del Covid, tornano in arancione tre regioni italiane - Lazio, Veneto e Sardegna -, mentre restano in verde tutte le altre. Nel resto d'Europa, invece, risultano in rosso tutta la penisola iberica (con la metà orientale della Spagna in rosso scuro) così come sono in rosso i Paesi Bassi e alcuni regioni della Grecia. Quasi tutta arancione la Francia, solo due regioni sono rimaste verdi.

Variante Delta, pronti gli antidoti aggiornati. "Così i nuovi ceppi non spaventano"

Covid, il bilancio del 22 luglio

Le notizie locali / Veneto

Torna a crescere il numero dei nuovi contagi in Veneto. Sono 819 quelli registrati nelle ultime 24 ore, un picco notevole se confrontato con la media dei 40, 50 casi al giorno di inizio mese. Sfiora quota 8.500 (8.462 per la precisione) il numero totale dei positivi in isolamento. E torna a crescere anche il numero dei ricoveri con 15 nuovi posti letto occupati nelle aree non critiche da ieri (meno due posti letto nelle terapie intensive). Zero i decessi.

Nuovo balzo in avanti dei contagi in Toscana. Sono 247.147 i casi di positività al Coronavirus, 505 in più rispetto a ieri (486 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 237.329 (96% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.773 tamponi molecolari e 4.669 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 6.337 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.917, +14,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 90 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 95,5 anni, decedute in provincia di Lucca e di Siena.

Sono 3 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Molise. Altri 4 anche nella provincia autonoma di Bolzano e 22 in Basilicata. Calano, anche se di poco, in Umbria: segnalati 61 contagi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 77 di ieri.