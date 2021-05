Roma, 4 maggio 2021 - Giornata con numeri Covid in generale crescita rispetto alle 24 ore precedenti, influenzate però dal ridotto numeri di tamponi dei giorni festivi. Ministero della Salute e Protezione civile diffonderanno come sempre nel pomeriggio i dati nazionali aggiornati in merito a contagi, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto i dati cominciano ad arrivare dalle Regioni.

Il bollettino del 4 maggio 2021

Le Regioni / Veneto

Torna leggermente a salire il numero dei nuovi contagi in Veneto, 721 nelle ultime 24 ore, rispetto ai +364 di ieri, dato influenzato però dalla minor attività diagnostica del weekend. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è pari a 414.227. Si registrano 16 decessi, per un numero complessivo di 11.385 vittime. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.014 (-909). Prosegue con regolarità il calo negli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.186 (-22), quelli nelle terapie i intensive 178 (-5).

Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi)". Questi i dati annunciati dal presidente della regione Eugenio Giani.

Marche

Sono 204 i positivi al Coronavirus rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 2.191 nuove diagnosi: 56 in provincia di Pesaro Urbino, 46 in provincia di Ascoli Piceno, 38 nel Maceratese, 31 nel Fermano, 28 in provincia di Ancona e 5 provenienti da fuori regione. Nelle ultime 24 ore stati testati 4.416 tamponi: 2.191 nel percorso nuove diagnosi (662 nello screening con percorso Antigenico) e 2.225 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 9,3%). Nel Percorso Screening Antigenico in base ai "662 test riscontrati 33 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare); il rapporto positivi/testati è pari al 5%". Tra i contagiati 46 soggetti con sintomi.

Le altre regioni

In Alto Adige 46 positivi ai tamponi molecolari e 59 a quelli antigenici, per un totale di 105.