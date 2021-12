Roma, 30 dicembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia, dopo i dati allarmanti di ieri che hanno segnato il nuovo record di oltre 98mila contagi (qui tutti i numeri del 29 dicembre). D'altronde anche la fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio indipendente, evidenzia come nella settimani di Natale i positivi siano cresciuti dell'81% e che, indipendentemente dalla revisione della durata della quarantena, l'emersione di un numero così elevato di casi "rischia di paralizzare il Paese con un lockdown di fatto".

Gli operatori del turismo invernale segnalano che stanno fioccando le disdette a causa la rapida diffusione della variante Omicron. Da Palermo, invece, viene segnalato che il tasso di positività dei tamponi rapidi processati al drive-in della Fiera del Mediterraneo sfiora il 20%. Intanto dal 10 gennaio scatterà l'obbligo del Green pass rafforzato (o super Green pass) un po' dovunque, dagli hotel ai mezzi pubblici, dai centri benessere (anche all'aperto) ai musei. E torna anche la capienza al 50% negli stadi. Nella mappa Ecdc l'Italia è tutta colorata di rosso o rosso scuro, come quasi tutto il Vecchio Continente. Così per incentivare la popolazione a fare la terza dose in Austria i socialdemocratici hanno proposto l'erogazione di un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve il booster.

Ok dell'Aifa alla pillola Merck e all'antivirale remdesivir

Regioni / Toscana

Dati Covid record in Toscana: più che raddoppiati nelle ultime 24 ore i nuovi casi, passati dai 7.304 di ieri ai 15.830 di oggi a fronte di 69.759 test (25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi). Il tasso di positività è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi), mentre 7.351 nuovi contagi provengono dai test rapidi antigenici. Gli attualmente positivi sono oggi 58.039, +36,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 676 (49 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (2 in meno). Ci sono anche 9 nuovi decessi. Il numero totale dei contagiati da inizio pandemia è 364.713.

I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto: 10.376 in sole 24 ore. Flessione invece del numero dei ricoveri con 30 dismissioni dalle aree mediche e due prese in carico nelle terapie intensive. Sedici i decessi. Il totale dei contagiati da inizio pandemia si attesta a 636.695. "L'incidenza è a 610 casi su 100mila abitanti, l'occupazione delle terapie intensive è al 18%, l'area medica al 19%, l'Rt al 1.13", ha detto il governatore Luca Zaia.

In Puglia sono stati registrati 4.200 casi positivi (su 93.009 test). I casi sono così suddivisi: 1.251 in provincia di Bari, 534 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 514 in quella di Brindisi, 469 in provincia di Foggia, 1.003 in provincia di Lecce, 311 in provincia di Taranto nonche' 103 residenti fuori regione e 15 di provincia in via di definizione. Ci sono poi 6 decessi. Attualmente sono 19.740 le persone positive, 241 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 303.350, 276.642 sono le persone guarite e 6.968 quelle decedute.

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 2.110 nuovi casi: 1.705 individuati su 9.756 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 17,48%) e 405 su 16.322 i test rapidi antigenici (2,48%). Sei i morti, mentre scendono a 26 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sono 282 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia sono risultate positive complessivamente 153.733 persone. Il totale dei positivi è stato ridotto di tre unità a seguito di altrettanti test rapidi non confermati all'esame molecolare.

Esplosione di nuovi casi in Alto Adige, dove in questi giorni si registra un forte afflusso di turisti soprattutto nelle località di montagna: sono 661 su 13.391 tamponi processati (il 23% dei nuovi contagiati riguarda persone dai 20 ai 29 anni e il 17% da 30 a 39). La Basilicata registra 530 nuovi casi (su 2.704 tamponi) e 50 guarigioni.