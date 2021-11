Roma, 20 novembre 2021 - Si annucia un bollettino pesante quello di oggi sull'epidemia di Covid in Italia. I dati nazionali, come sempre, nel tardo pomeriggio, ma i numeri in arrivo dalle Regioni evidenziano un contagio in espansione. A fine giornata il punto su contagi, morti, ricoveri, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino del 20 novembre 2021

Le Regioni / Veneto

Nuova forte balzo in Veneto. Nelle ultime 24 sono 1.928 i contagi scoperti con i tamponi, un dato che non si registrava dai giorni caldi della terza ondata del virus. Il Veneto è a un passo dal raggiungere la quota psicologica del mezzo milione di casi totali dall'inizio dell'epidemia: 499.540. Un bollettino drammatico quello della Regione, perché dà conto anche di 13 vittime in più rispetto a ieri. Il totale dei morti sale a 11.905. Regge il sistema ospedaliero; i pazienti Covid ricoverati nelle aree mediche sono 356 (-1), 69 (+5) quelli nelle terapie intensive.

Toscana

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 423 su 31.583 test di cui 9.003 tamponi molecolari e 22.580 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,34% (5,0% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi scendono a fronte di un numero superiore di tamponi, con un tasso di positività in calo: nel precedente report i contagi erano 518 su 29.637 test, con un'incidenza di positivi di nuovi positivi dell'1,75% (5,7% sulle prime diagnosi).

Alto Adige

Si registra un nuovo decesso per Covid in Alto Adige, mentre rimane elevato il numero di contagi, con 399 persone risultate positive su 2.123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri è pari a 77, a cui si aggiungono otto persone in terapia intensiva.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 257 nuovi casi di Coronavirus, l'1,26% dei 20.242 test giornalieri. Non si registrano decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 50 in provincia di Bari, 15 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 34 nella provincia di Brindisi, 60 in quella di Foggia, 44 nel Leccese e 57 in provincia di Taranto. Delle 3.946 persone attualmente positive 153 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. (ANSA). CML 20-NOV-21 13:08 NNNN

Le altre Regioni

In Umbria 113 nuovi casi e 9 ricoverati in più. In Basilicata 29 contagi, in Molise 16.