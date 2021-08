Roma, 20 agosto 2021 - Nel giorno del monitoraggio settimanale dell'Iss appuntamento quotidiano con il bollettino Covid del ministero della Salute con gli aggiornamenti su nuovi contagi, ricoveri, morti, guariti in Italia. Ieri (qui i dati del bollettino Coronavirus del 19 agosto) sono aumentati contagi, ricoveri e morti. Oggi, secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss, l'indice di trasmissibilità Rt è ancora in discesa a 1.1: un buon segnale perché è quasi sotto al livello della soglia di attenzione. L'incidenza è pressoché stabile a 74.

Oggi poi come ogni venerdì è il giorno degli eventuali cambi di colore delle regioni: ma tutta l'Italia resterà bianca anche il 23 agosto, anche la Sicilia che era l'unica candidata a tornare in zona gialla. Secondo i dati del ministero il tasso di occupazione delle terapie intensive è infatti sotto la soglia del 10% per pochi decimali (diversamente dai dati Agenas).

Sempre stando al report Iss, l'82,4% dei tamponi sequenziati negli ultimi 45 giorni è risultato positivo alla variante Delta. Sul fronte del Green pass, i Nas hanno effettuato una campagna di controlli che ha portato ad accertare 37 irregolarità tra ristoranti, palestre e sale giochi.

Di pandemia ha parlato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Rimini. Citando Papa Francesco, il capo dello Stato ha detto: "Vaccinarsi è un atto d'amore". E per quanto riguarda i vaccini nella scuola, è di 186.571 la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata, pari al 12,82%. Invece sul fronte degli operatori sanitari sono ancora senza vaccino in curca 35mila, l'1,82%.

Sommario

Il bollettino Covid di oggi

Qui i dati appena disponibili.

La tabella in Pdf

Qui la tabella con i dati regione per regione.

Dalle Regioni / Toscana

In Toscana sono 700 i nuovi casi positivi al Covid a fronte di 12.681 test, di cui 7.767 tamponi molecolari e 4.914 rapidi (tasso al 5,52% che sale al 13,3% sulle prime diagnosi). E sono quattro i morti registrati dalla Regione nel bollettino odierno: un uomo e tre donne con un'età media di 87,5 anni. I ricoverati sono 371 (+11, con il tasso di saturazione negli ospedali al 6,56%), di cui 41 in terapia intensiva (+3, tasso di occupazione dei reparti al 7,19%).

Sono 505 i nuovi positivi registrati in Veneto. Lo annuncia il governatore Luca Zaia, spiegando che il totale sale a 448.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono 3 (11.663 il totale). L'incidenza dei positivi è di 1,37% su 36.903 tamponi effettuati. Ci sono 272 persone ricoverate (+7), 224 in area non critica (+3) e 48 in intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 403 ulteriori casi, sulla base di 3.069 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.921 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (- 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 179 (+4 rispetto a ieri). 7.425 sono i casi di isolamento domiciliare (+144 rispetto a ieri). Si registrano quattro decessi: tre uomini di 73, 75 e 86 anni e una donna di 88, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Oggi in Puglia sono stati registrati 347 casi su14.160 test, con una incidenza del 2,45%. I nuovi positivi sono 90 nella provincia Bat, 87 nel Leccese, 54 nel Barese, 42 nel Brindisino, 39 nel Foggiano, 26 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione; 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 2 decessi.

Sono 156 su 2.576 test effettuati i nuovi casi di Covid nelle Marche, per un tasso di positività pari al 6%. E' quanto si evince dal bollettino della Regione. Registrato anche un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 3.044.

Sono 101 (di età compresa tra 3 e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.045. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.519.

In Basilicata registrati 45 nuovi positivi e 30 guarigioni. In Alto Adige 49 casi e nessun decesso.

Le altre notizie di oggi

L'epidemiologo: "Nessuna impennata dei contagi"

Terza dose? "Prima i Paesi poveri"