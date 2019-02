Roma, 5 febbraio 2019 - Ufficializzati oggi i nomi dei componenti del Consiglio Superiore di Sanità su indicazioni del ministro della Salute. Giulia Grillo ha firmato il decreto di nomina dei 30 membri "non di diritto" spiegando, nel corso di una conferenza stampa, che analogamente a quanto avvenuto per la nomina del direttore generale dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, selezionato attraverso una apposita procedura di selezione internazionale, anche la scelta dei componenti del Css si è giocata sui titoli e sulle competenze. "Sono state privilegiate personalità di chiara fama, inserite tra i Top Italian Scientists, la cui autorevolezza - ha spiegato - dipende dai contributi scientifici pubblicati, del numero di citazioni e dell’impatto che questi lavori hanno avuto a livello mondiale", dichiara il ministro. Orientamento politico, religioso, preferenze personali non rientrano in questi sistemi di valutazione. Dopo l’insediamento, il Consiglio deciderà il nuovo presidente che sarà, specifica il ministro, un nome condiviso, di prestigio, che interpreterà pienamente il mandato.

"Sono stati reclutati scienziati italiani di fama mondiale nell’ambito delle neuroscienze, dei trapianti di cellule staminali, dello studio di malattie rare. Esperti di scienze omiche (in particolare genomica e proteomica) immunologi e virologi, tra i quali un componente della Commissione Nobel. Quattro di loro sono italiani che hanno lasciato il nostro Paese per vari motivi e lavorano oramai da molti anni in importanti istituzioni internazionali con funzioni dirigenziali apicali" ha aggiunto Grillo.

Particolarmente importante in questo processo di selezione il ruolo del sottosegretario alla Salute con delega alla Ricerca, Armando Bartolazzi: "È di fondamentale importanza modernizzare il Servizio sanitario nazionale e le strutture afferenti - spiega il sottosegretario - portando una visione rinnovata. Per questo motivo nel nuovo Css ci saranno competenze in computer science e bioinformatica, accanto all’epidemiologia, l’immunologia, l’igiene, la prevenzione oncologica e allo studio sulle malattie croniche non trasmissibili soprattutto legate all’invecchiamento della popolazione, unitamente ad esperti di rilevanza mondiale in ambito di farmaci innovativi e terapie cellulari (Car-T e cellule staminali). Il ministro ha ritenuto poi necessario acquisire nell’ambito del Css, competenze specifiche in ambito giuridico ed economico".

Tra le personalità selezionate figurano alcuni autorevoli scienziati che erano già presenti nel precedente Consiglio, ai quali il ministro ha rinnovato l’incarico. Così puntualizza ancora il sottosegretario: "Purtroppo alcuni di questi scienziati, tra i quali il Alberto Mantovani, avevano da tempo rassegnato le dimissioni a causa dei numerosi impegni internazionali. Il loro prezioso contributo ci è stato comunque assicurato anche se non in maniera continuativa nello spirito di una sana e proficua collaborazione. Un ringraziamento è dovuto a Silvio Garattini, decano del Css, che sarà ancora fortemente impegnato per questo ministero nel difficile tavolo della Governance Farmaceutica in stretta collaborazione con AIFA e al Edoardo Boncinelli per i preziosi consigli e per la disponibilità dimostrata" specifica Bartolazzi.

Di seguito l’elenco dei componenti del Consiglio Superiore di Sanità:

Sergio ABRIGNANI, Ordinario di Patologia Generale - Università di Milano

Adriano AGUZZI, Direttore dell’Istituto di Neuropatologia di Zurigo

Mario BARBAGALLO, Ordinario di Geriatria - Università di Palermo

Mario Alberto BATTAGLIA, Ordinario di Igiene e Salute Pubblica - Università di Siena

Luca BENCI, Docente di diritto sanitario - Università di Firenze

Renato BERNARDINI, Ordinario di Farmacologia - Università di Catania

Giuseppe CAMPANILE, Ordinario di Scienze e Tecnologie Animali - Università “Federico II” di Napoli

Claudio COBELLI, Ordinario di Bioingegneria - Università di Padova

Giulio COSSU, Ordinario di Medicina Rigenerativa - Università di Manchester

Giuseppe CURIGLIANO, Professore Associato di Oncologia Medica - Università di Milano

Bruno DALLAPICCOLA, Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Domenico DE LEO, Ordinario di Medicina Legale - Università di Verona

Paola DI GIULIO, Professore Associato di Scienze Infermieristiche - Università di Torino

Marco FERRARI, Ordinario di Malattie Odontostomatologiche - Università di Siena

Carlo FORESTA, Ordinario di Endocrinologia - Università di Padova

Silvia GIORDANO, Ordinario di Istologia - Università di Torino

Andrea GIUSTINA, Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Università S. Raffaele di Milano

Andrea LAGHI, Ordinario di Radiologia - Università La Sapienza di Roma

Franco LOCATELLI, Direttore Dip. di Onco - Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù

Francesco LONGO, Ass. Dip. Analisi Politiche e Management Pubblico - Università Bocconi di Milano

Vito MARTELLA, Ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici - Università di Bari

Maria G. MASUCCI, Ordinario di Virologia - Karolinska Institute di Stoccolma - Membro Commissione Nobel

Marco MONTORSI, Rettore dell’Università HUMANITAS

Paolo PEDERZOLI, Ordinario di Chirurgia Generale - Università di Padova

Giuseppe REMUZZI, Direttore dell’Irccs “Mario Negri” di Milano

Camillo RICORDI, Docente di Chirurgia e Medicina dei Trapianti cellulari - Università di Miami (USA)

Massimo RUGGE, Ordinario di Anatomia Patologica ed Oncologia - Università di Padova

Giovanni SCAMBIA, Direttore Scientifico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Univ. Cattolica

Fabrizio STARACE, Direttore Dip. Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - AUSL di Modena

Paolo VINEIS, Ordinario di Epidemiologia - Imperial College di Londra