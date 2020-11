Il suo nome era Bond, Sean Bond. Uno scozzese che nella vita privata portava il kilt e sul lavoro indossava lo smoking di 007, con la giacca bianca d’ordinanza. La contraddizione è soltanto apparente. Il figlio del camionista e della cameriera aveva fatto mille mestieri prima di diventare una spia al servizio di Sua Maestà britannica, il campione delle missioni impossibili. Dote che gli sarebbe servita in avventure cinematografiche complicate e rischiose. Frugando nello zaino delle risorse personali sapeva come tirarsi fuori da situazioni disperate. Un marchio di fabbrica: quel che si...

Il suo nome era Bond, Sean Bond. Uno scozzese che nella vita privata portava il kilt e sul lavoro indossava lo smoking di 007, con la giacca bianca d’ordinanza. La contraddizione è soltanto apparente. Il figlio del camionista e della cameriera aveva fatto mille mestieri prima di diventare una spia al servizio di Sua Maestà britannica, il campione delle missioni impossibili. Dote che gli sarebbe servita in avventure cinematografiche complicate e rischiose. Frugando nello zaino delle risorse personali sapeva come tirarsi fuori da situazioni disperate. Un marchio di fabbrica: quel che si chiama saper vivere con stile. Mai fra attore e personaggio c’è stata una identificazione così immediata, assoluta, totale. Esiste un solo 007 ed è lui. Connery non interpretava Bond: semplicemente, era Bond. Lo incarnava. Innanzitutto fisicamente, grazie alla bellezza, al portamento sontuoso e al metro e 88 di altezza, aveva posato nudo a 19 anni, arrivando in seguito terzo al concorso di Mister Universo del ‘53. Poi caratterialmente: sicuro di sé, freddo, intelligente, ironico. E soprattutto terribilmente affascinante, un misto fra l’eroe tecnologico e l’irresistibile dongiovanni della tradizione. Ma quel che più colpisce è l’aver fatto innamorare gli uomini, prima che le donne. Perché è stato un modello di mascolinità, classe e seduzione: tutti abbiamo sognato di diventare come lui, eleganti e infallibili anche in mutande. Un sex symbol che salta da un letto all’altro, il conquistatore che fa l’amore su un gommone in mare aperto, che dà il meglio di sé con la bionda in un pagliaio e un attimo dopo salva il mondo.

Ne cambia una a film, però loro lo adorano. Si sentono lo stesso privilegiate, capiscono che un tipo così non puoi legarlo. Non fa lo stesso Calipso con Ulisse, coccolandolo con balsami e profumi prima del suo ritorno a Itaca? È un mito per tutti e tutte, non c’è dubbio. Ah, essere James Connery. E specularmente, visto dall’universo femminile: ah, avere James Connery. Quante hanno desiderato, chiudendo gli occhi, di essere una Bond girl almeno per una notte. Virile di natura, solitario da contratto: attrae il suo essere un vincente politicamente scorretto e anche qui la coincidenza fra attore e personaggio è perfetta. Comunque un highlander mai algido, mai anaffettivo. E tremendamente bravo in ogni occasione. Sa che il Vodka Martini va agitato, non mescolato. Sa depistare al volante dell’Aston Martin Db5 i nemici della Spectre. Sa centrare un bersaglio millimetrico con la sua Walther Ppk. Sa come si sbanca il casinò senza fare una piega. Sa che il caviale migliore è il Beluga e che il Dom Pérignon è lo champagne da scegliere a cena. Sa parlare con lo sguardo. Ha tante donne Bond, ma in fondo resta fedele a Miss Moneypenny. Ha tante donne Connery, ma la compagna per 45 anni è la moglie Micheline. Un uomo vero non tradisce e rimane per sempre quel che è, senza passare di moda. Attenti a dirgli addio: si vive solo due volte, mai dire mai.