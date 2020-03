Roma, 28 marzo 2020 - Nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in diretta su Facebook per annunciare le ultime misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie", è l'auspicio di Conte.

400 milioni ai comuni per buoni spesa

"Oggi abbiamo con il Dpcm anticipato l'erogazione di 4,3 miliardi di risorse del fondo di solidarietà ai Comuni per dare ossigeno immediato ai bilanci e aggiungiamo 400 milioni con un'ordinanza della protezione civile che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio economici per poter erogare immediatamente aiuto alle persone piu in difficoltà sia attraverso l'erogazione di buoni spesa che la distribuzione diretta di generi alimentari e prodotti di prima necessità", dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier.

"Sono giorni molto difficili e nessuno deve essere lasciato da solo", aggiunge il ministro.

"Vi chiedo di comprendere il nostro sforzo. La macchina dello Stato richiede procedimenti complessi, stiamo facendo l'impossibile", continua il presidente del Consiglio. E ancora: "Siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti vivendo questo disagio e dobbiamo aiutare chi è più in difficoltà".

Il bollettino del 28 marzo

Riguardo alla cassa integrazione, Conte fa sapere: "La ministra Catalfo e l'Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile e se possibile anche prima". "Non vogliamo lasciare nessuno solo abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui ci sono delle sofferenze ancora più acuite", ribadisce il premier.

Sospensione scuole proseguirà

La sospensione delle scuole proseguirà oltre il 3 aprile. "Lo ha detto Azzolina e confermo anche io: non c'è una prospettiva di tornare dopo il 3 aprile alle attività didattiche ordinarie. Quanto alla sospensione delle attività produttive non essenziali non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall'inizio della settimana inizieremo a lavorarci: il governo ha adottato questa misura col massimo senso della responsabilità".