Condizionatore, quanto ci costi Da solo vale metà della bolletta

Con l’arrivo delle alte temperature, nelle case degli italiani cominciano ad accendersi i condizionatori: si tratta degli elettrodomestici tra i più energivori ed è per questo quanto mai importante sapere come utilizzarli e conoscere quale potrebbe essere il loro impatto in bolletta. Basti pensare che un condizionatore a parete può arrivare a pesare circa 50 euro in bolletta mensile, mentre uno portatile fino a 60 euromese, impattando sulla bolletta estiva di una “famiglia tipo” fino al 50%. A fare i conti è Selectra, servizio gratuito che confronta i principali fornitori di luce, gas e internet. Meno traumatico il conto in bolletta per chi preferirà un ventilatore, che impatta appena un 5% nella bolletta estiva della famiglia tipo, con un prezzo che varia tra i 3 e i 4 euro a seconda che si tratti di un ventilatore da terra o a soffitto.