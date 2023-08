Condividere è un valore: non ha prezzo

Viviana

Ponchia

Car sharing, bike sharing, co-working. Tutto bene finché non arriva il toast o la bambina vuole assaggiare le trofie al pesto della mamma. Lì non c’è sharing che tenga: vuoi dividere quello che avevi ordinato come unità indissolubile? Allora paga. Il piattino, il coltello, le mani impegnate nell’esorbitante richiesta fuori menù: un fiorino. Il progresso avanza incontrando sacche di resistenza molto comiche e in un attimo la "peer-to-peer economy" va a farsi benedire. Con lei, tanti saluti anche all’illusione della crescita sostenibile o più semplicemente all’antica usanza di piluccare nel piatto degli altri. Condivisione è una parola magnifica, una delle poche senza prezzo. L’economista Jeremy Rifkin sostiene che sta al possesso come l’iPod sta al 33 giri, il pannello solare alla miniera di carbone. È pulita, fresca, urbana, postmoderna. Si basano sulla condivisione gli spazi sociali di Wikipedia e di Facebook, che sfidano i fondamentali della teoria economica classica secondo la quale l’uomo è una creatura egoista. Ma prima ancora, condivisione era dire "dove si mangia in due si mangia in quattro", o cantare "aggiungi un posto a tavola". L’unica situazione veramente svantaggiosa del tenere tutto per sé, per paradosso, è sempre stato dormire in una camera singola: tariffa maggiorata su una condizione di inferiorità emotiva. Ora siamo alle trofie, al toast: un punto di non ritorno sul piano inclinato della grettezza. Chi è stato in Francia non si è mai ripreso dai cinquanta centesimi in più per il latte nel caffè. Chi, dopo il caffè, ha chiesto un bicchiere d’acqua domandando per gentilezza "quanto devo" non si aspettava di dovere davvero qualcosa. Condivido con te ciò che mi appartiene, così siamo entrambi più felici. E invece l’amica di un’altra spiaggia non fa in tempo a sedersi sulla tua sdraio che arriva il bagnino: chi è, da dove viene, come si permette. Un fiorino.