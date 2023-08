"Condannato Trump: la Rielezione non è Impedita - Cesare De Carlo Arresto"

Cesare

De Carlo

Arresto, cauzione, foto segnaletica. Donald Trump trattato come un boss mafioso. Mai accaduto in due secoli e mezzo. Ma la domanda delle domande è un’altra: se condannato potrà essere rieletto? La risposta è sì. Anche se alla condanna seguisse la prigione. Lo dice la Costituzione. Bastano 35 anni di età, 14 di residenza, nascita in Usa. E poi c’è un precedente. Nel 1920 un certo Eugene V. Debs ebbe il 3 per cento dei voti. Era in cella per avere predicato contro la coscrizione obbligatoria. Ma in tempo di guerra la patria delle libertà sembrava aver dimenticato se stessa. Ora, in tempo di pace, sull’apparato giudiziario americano incombe il sospetto della weaponization (armamento). Lo denunciano i repubblicani. Non una sorpresa: i giudici federali vengono nominati dal presidente, quelli locali sono scelti dagli elettori o dai governatori. Dunque, i candidati ad Attorney General e i giudici hanno già un’affiliazione. E in Italia? Lo sapete. I magistrati pretendono l’indipendenza. In realtà è una presunzione. In America è previsto, anzi scontato che quelli democratici si comportino in maniera diversa dai repubblicani. Altra differenza: le ricadute. Negli anni di Mani pulite un avviso di garanzia, non ancora rinvio a giudizio, equivaleva a una condanna. Contro Trump nemmeno una quadruplice vera condanna costituirebbe un ostacolo costituzionale. Parlo di ’criminal offenses’. Se si trattasse di colpe politiche (l’assalto al Capitol Hill), la palla ripasserebbe al Congresso. Ma dopo l’impeachment in Senato ci vuole una maggioranza di due terzi. Irraggiungibile. Infine, se eletto, Trump potrebbe perdonare se stesso. Per ora gode dell’effetto Berlusconi. Ricordate? Maggiore l’accanimento giudiziario, maggiore la popolarità. Appunto quello che accade a The Donald.