Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Condannati Grillo junior e gli amici. I giudici: "Fu stupro di gruppo"
23 set 2025
23 set 2025
ANTONIO PETRUCCI
Condannati Grillo junior e gli amici. I giudici: "Fu stupro di gruppo"

Il verdetto di primo grado a Tempio Pausania. Otto anni al figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Riconosciuti colpevoli anche gli altri tre giovani. Bongiorno, avvocata della vittima: Silvia è scoppiata a piangere.

Ciro Grillo con l’avvocato Andrea Vernazza all’entrata del Tribunale di Tempio Pausania lo scorso 30 giugno

Tutti colpevoli. È questa la sentenza emessa dal collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, a carico dei quattro imputati che, secondo l’accusa, avrebbero stuprato due giovani donne nella notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Oltre tre ore è durata la camera di consiglio, che ha dunque inflitto la pena di 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5S, a Edoardo Capitta e a Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno degli accusati era in aula, così come non lo era la principale accusatrice, Silvia, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, e che ha seguito il consiglio della legale Giulia Bongiorno.

Il processo è durato tre anni e mezzo, e la condanna richiesta dal procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, è stata accolta quasi in toto, visto che gli anni di reclusione richiesti erano 9 per tutti gli imputati. I legali difensori dei ragazzi, che ne avevano invece chiesto la piena assoluzione, avevano basato la strategia difensiva sul fatto che l’accusatrice fosse consenziente e che il suo ruolo di vittima non fosse credibile. Invece l’avvocato Bongiorno aveva sottolineato come la sua assistita fosse "sopravvissuta ma al contempo fosse morta dentro", e prima della sentenza si era detta speranzosa in una sentenza "che ridesse valore alla scelta di denunciare uno stupro ancora oggi in Italia".

Stando alla ricostruzione dell’accusa, quella notte di 6 anni fa i ragazzi avrebbero stuprato una delle due ragazze, e girato dei video col cellulare in cui li si vedeva compiere atti sessuali vicino all’amica che dormiva sul divano nella villetta del comico a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il 26 luglio a Milano era stata presentata la denuncia, e il 5 settembre era avvenuto il primo interrogatorio degli indagati, con l’avvio del procedimento giudiziario fissato poi a marzo 2022. Dopo tre anni e mezzo la sentenza di primo grado, con il collegio che ha riconosciuto le attenuanti generiche agli imputati. Intanto è stata disposta una provvisionale di 10mila euro da liquidare alle parti civili, a carico di Grillo, Lauria e Capitta, mentre per Corsiglia l’importo è di 5mila euro. Quest’ultimo è stato condannato per lo stupro di gruppo, ma è stato assolto dall’accusa di aver molestato l’amica della vittima, Roberta. Corsiglia era accusato insieme agli amici di aver preso e diffuso le foto a sfondo sessuale, scattate mentre la ragazza dormiva. I risarcimenti alle parti lese verranno stabiliti in sede civile.

"Ho detto subito al telefono della sentenza a Silvia. E lei è scoppiata a piangere. Un pianto a dirotto che mi ha molto commosso. Le prime lacrime di gioia in un percorso in cui è stata crocefissa. Non è riuscita a dirmi nient’altro che grazie, grazie, grazie! È un momento che aspetta da sei anni", ha detto l’avvocata Bongiorno. "Siamo sorpresi perché gli esiti del processo davano come prevedibile l’assoluzione. La posizione del mio assistito è stata ritenuta meno grave di quelle degli altri – ha affermato la legale Antonella Cuccureddu, difensore di Corsiglia – ma la cosa non ci conforta perché i giudici hanno creduto a una ragazza smentita dagli elementi di prova acquisiti nel processo".

