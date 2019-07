Roma, 13 luglio 2019 - L’emergenza è stata scongiurata. Ritenendo "preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello", la VI sezione del Consiglio di Stato ha accolto con due ordinanze gemelle l’appello cautelare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, a sospendere, in attesa del giudizio di merito, la sentenza con la quale, il 2 luglio scorso, il Tar Lazio aveva annullato il concorso per il reclutamento di 2.900 dirigenti scolastici. Tradotto, i vincitori del concorso entreranno a scuola il primo settembre dal momento che il Miur, completato il reclutamento, ha il via libera a procedere con le nomine.

Una decisione salutata favorevolmente dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. "Ora dobbiamo essere velocissimi, mancano poche commissioni per completare gli orali, poi procederemo senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni. La scuola italiana non può aspettare, ha bisogno di nuovi dirigenti scolastici per guidare i nostri istituti e superare il fenomeno dannoso delle reggenze. Per il primo settembre vogliamo i docenti scolastici in ruolo, anche se dobbiamo aspettare la sentenza definitiva di merito» ha affermato Bussetti. Solo pochi giorni fa l’Anp, principale sindacato della categoria, aveva tracciato uno scenario apocalittico. Se non fosse intervenuta la sospensiva e l’annullamento del concorso fosse stato confermato, un istituto su tre (oltre 2300 scuole) avrebbe rischiato di riaprire senza preside. Senza nuove assunzioni sarebbe, infatti, stato impossibile coprire il buco derivante dai maxi pensionamenti dovuti a Quota 100 e sarebbe stato necessario proseguire con la criticata misura tampone delle reggenze. "Siamo soddisfatti perché in questo modo è stato scongiurato il collasso del sistema scolastico. Il numero delle reggenze, già quest’anno molto elevato, sarebbe aumentato ulteriormente a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico" ha commentato il presidente nazionale Anp, Antonello Giannelli.

Tuttavia l’opposizione attacca. "Per colpa di una gestione dissennata da parte del Miur, il concorso per dirigenti scolastici avrà ulteriori contraccolpi. Sui nuovi assunti graverà la spada di Damocle della riserva in attesa della decisione definitiva fissata a ottobre. Il ministro Bussetti ha poco di cui rallegrarsi" ha chiosato la vicepresidente del gruppo Pd al Senato Simona Malpezzi. Ma sull’esito della sentenza di merito già fissata al prossimo 17 ottobre, il presidente dell’Anp si mostra sereno. "Penso che la decisione di merito confermerà l’esito positivo del concorso. L’unico degli undici motivi accolti dal Tar – la partecipazione di alcuni commissari a corsi di preparazione al concorso – mi sembra molto debole perché si parla di incompatibilità ma, se si esamina la questione in dettaglio dal punto di vista tecnico, questa ragione non dovrebbe essere fondata", ha affermato Giannelli.