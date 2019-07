Roma, 3 luglio 2019 - Tutto da rifare il concorso per dirigenti scolastici. Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo concorso per i presidi. Decine e decine i candidati che avevano presentato ricorsi denunciando irregolarità nella prova. I ricorrenti hanno segnalato al Tribunale dodici motivi di irregolarità e tra questi – soprattutto sulla base dei ricorsi presentati in Campania – i giudici hanno riconosciuto la fondatezza di quello che riguarda il conflitto di interessi di tre commissari.

Da parte sua il Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che farà ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale. Il Miur, come hanno spiegato fonti del Ministero, sta già predisponendo, con l’Avvocatura di Stato, il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Secondo viale Trastevere il Tar ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del Miur: "Non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari".

Ma i giudici amministrativi hanno riconosciuto fondata l’istanza di chi ha contestato la legittimità dell’operato della commissione plenaria. Cosa accadrà adesso? Le sentenze del Tar, come noto, sono immediatamente esecutive e quindi andrebbe rifatta la prova scritta ma questo significa coinvolgere anche gli orali che tra l’altro sono già iniziati. Proprio per questo il Miur è intenzionato a chiedere la sospensiva in via di urgenza della sentenza del Tar. Questo dovrebbe assicurare di rispettare i tempi per le immissioni in ruolo entro settembre.



Circola anche un appello di docenti che hanno superato le prove del concorso e che denunciano la volontà dei bocciati di cercare, con i ricorsi, "qualche presunto vizio formale allo scopo di mettere in discussione l’intera procedura concorsuale" e far così annullare il concorso. Che aveva acceso molte speranze. A presentarsi al concorso erano stati oltre 38 mila aspiranti presidi in tutta Italia per 2.425 posti disponibili aumentati poi a oltre 2.900. Dopo la pronuncia del Tar, 3mila istituti, alla ripresa delle lezioni, rischiano di trovarsi senza dirigenti.

Da parte sua l’Associazione nazionale presidi, guidata da Antonello Giannelli, ha auspicato che "il Consiglio di Stato sia adito con urgenza per esprimersi in via definitiva sulla questione" e che "qualunque ulteriore decisione venga assunta con la dovuta tempestività anche per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico. I dirigenti scolastici in servizio stanno sopportando un inaccettabile numero di reggenze", conclude l’Anp che chiede un incontro urgente al ministro Bussetti.