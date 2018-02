Roma, 28 febbraio 2018 - C’è chi è venuto perfino dalla Polonia, come una ragazza plurilaureata sposata con un italiano. C’è chi ha raggiunto la Capitale già la sera prima, per non rischiare di perdere l’occasione della vita. E chi è riuscito a registrarsi 'al volo' per partecipare ai test dopo aver viaggiato l’intera notte in treno al gelo. E, sebbene molti candidati al concorso Inps siano riusciti a raggiungere in tempo utile i padiglioni della Nuova Fiera di Roma, moltissimi altri sono stati bloccati dalla neve e, soprattutto, dal disastro ferroviario che ha mandato in tilt la Stazione di Termini e l’intero sistema italiano di trasporto su rotaia.

Per tutti, per chi ce l’ha fatta e per chi ha dovuto rinunciare, era o è ancora in palio, a seconda della roulette del destino, il sogno del posto fisso all’Inps. Da ieri e fino a stasera proprio nella Capitale è in scena il maxi-concorso dell’Istituto previdenziale per 365 posti da "analisti di processo", destinati, come rassicura il presidente Tito Boeri, a crescere di altri 730, che "prenderemo a scorrimento da questo concorso". Una mega prova, alla quale si sono iscritti in oltre 22 mila, ma che, alla fine della prima giornata, ha fatto registrare una presenza effettiva di circa il 40 per cento dei candidati nei capannoni della struttura alla periferia di Roma: 2.362 su 5.600 alla prima sessione della mattinata, qualche centinaio in più sui 5 mila del pomeriggio. Un concorsone, il primo dopo dieci anni di blocco, con l’inedita novità della correzione degli elaborati in diretta streaming su uno specifico canale Youtube: una soluzione all’insegna della trasparenza, con doppia telecamera e doppia visualizzazione, che porta la firma del professore bocconiano che dal 2014 guida l’ente pensionistico.

L’emergenza neve, gelo e ritardi ferroviari non ha bloccato, dunque, lo svolgimento della prova psico-attitudinale (60 domande a risposta multipla di informatica, logica, inglese e cultura generale, in 60 minuti) di una delle selezioni più attese dell’anno da migliaia di giovani brillantemente laureati: in economia, ingegneria gestionale o giurisprudenza, con tanto di certificato B2 di inglese (corrisponde al First certificate). E, non a caso, fin dalla sera prima e per tutta la giornata di ieri, sono rimbalzati sui social gli echi dell’avventura.

«Nonostante le scuole siano chiuse e i trasporti vadano a singhiozzo, ci chiedono di venire a Roma», twitta uno dei 22mila candidati. Mentre un altro ironizza: «La prima prova è riuscire ad arrivare nonostante il meteo». Perché, «dal momento che i treni non ci sono, come ci presentiamo? Con lo shuttle?».

«Non ho dormito», scrive un altro, ma sono «alla stramaledetta prova». Mentre in altri post si sottolinea la «fortuna» di essere «romani» o di avere la prova al secondo turno, quello pomeridiano. Non senza proteste per il mancato rinvio. «E' una vergogna, come fanno i fuorisede? A fare i concorsi non ci sono solo i romani», si ribellano altri giovani. E una ragazza disabile denuncia: «Vivo in una zona di montagna sommersa dalla neve, come devo fare?».

E sugli stessi tasti battono le testimonianze raccolte dalla viva voce dei candidati prima e dopo che il concorsone cominciasse. «Cinque ore di attesa alla stazione di Napoli ieri – racconta un ragazzo poco più che ventenne - Ma alla fine ci siamo riusciti». «Ho saputo - commenta una neolaureata - di treni cancellati e di colleghi che non sono riusciti a raggiungerci e che quindi, immagino, faranno ricorso». E proprio sul rischio «ricorsi» si levano centinaia di voci in rete. Voci che non intaccano, però, la ferrea motivazione di coloro che hanno messo piede dentro la Fiera di Roma. «Il sogno del posto fisso statale? Ebbene sì, certo che lo vogliamo», urlano tutti. Con lo sguardo in diretta streaming all’esito del test.